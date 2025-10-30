Secciones
El Banco Central proyectó que a partir de 2026 comprará reservas

El vicepresidente de la entidad monetaria, Vladimir Werning, disertó ante inversores.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) prevé que, en los próximos meses, comprará y acumulará reservas que servirán para remonetizar la economía, en lo que significa un mensaje para los mercados.

El plan del BCRA se conoce recién hoy, luego de que la entidad difundiera una presentación que realizó su vicepresidente, Vladimir Werning, ante inversores semanas atrás. Por ahora, esa versión está disponible solamente en inglés. La definición sobre las reservas, además, busca traer calma hacia los mercados.

En la misma, la entidad monetaria detalla que luego de las elecciones de medio término se abre una oportunidad para la recuperación de la demanda de dinero, que sería compatible con la inyección de pesos mediante una compra de dólares. Hasta ahora, esa posibilidad no estaba disponible a menos que la moneda estadounidense hubiera perforado alguna vez el piso de la banda cambiaria definida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según el BCRA, la demanda de pesos se encontraba retraída producto de una tendencia hacia una dolarización. No solo eso, sino que esa demandas fue provocada, además, por la política monetaria del Gobierno y la fuerte suba en las tasas de interés.

Werning indica, en su presentación, que las principales fuentes para inyectar pesos dentro de la economía “no se encuentran disponibles”: el déficit fiscal y el desarme de la deuda. Y menciona que la remonetización provendría de la compra de divisas a partir del “dinero externo” generado por el superávit.

“Al establecer el ritmo de compras de reservas para financiar un aumento proyectado en la cantidad de pesos demandados, la política monetaria puede contribuir a impulsar la liquidez externa, lo que, al estabilizar las expectativas cambiarias, indirectamente ayuda a preservar la estabilidad interna”, explica el documento del Central”.

Las etapas

En la presentación, Werning repasó el esquema monetario vigente y su evolución hacia un nuevo régimen. En el tramo dedicado a la estabilización, indicó que durante 2024 se adoptó “un objetivo monetario para salir de un régimen de alta inflación”, afectado por la dominancia fiscal y el “overhang monetario”. Lo calificó como un “trabajo pesado”, pero que quedó “efectivamente detrás”, tras la reducción del déficit fiscal y la eliminación del sobrestock monetario, consignó el sitio TN.com.

Para este año, el plan contempla una “transición de régimen”, que implicó adaptar las metas monetarias para “abandonar la represión financiera” derivada de los controles cambiarios y “enfrentar los riesgos binarios” asociados a las elecciones. Según dijo, incluyeron “un shock electoral extraordinario, pero temporal, que deprimió la demanda de dinero”.

El documento que presentó el vicepresidente del BCRA ante inversores internacionales definió esa fase como un período de “costos de crecimiento”, en el que “un ancla nominal basada en la cantidad de dinero requiere flexibilidad en el tipo de cambio y en las tasas de interés”.

Según las estimaciones del Banco Central, “una mayor dolarización o cobertura cambiaria del sector privado (dolarización de carteras privadas) reflejó una fuerte caída de la demanda de dinero equivalente al 40% del M2.“El riesgo político, en una economía bimonetaria, se traduce en que el dólar, y no el efectivo, pasa a ser el activo de preferencia”, consignó el documento y remarcó que “el desafío consistió en pasar de una administración pasiva de la liquidez a una activa, basada en operaciones de mercado abierto”.

