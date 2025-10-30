El Banco Central proyectó que a partir de 2026 comprará reservas

En la misma, la entidad monetaria detalla que luego de las elecciones de medio término se abre una oportunidad para la recuperación de la demanda de dinero, que sería compatible con la inyección de pesos mediante una compra de dólares. Hasta ahora, esa posibilidad no estaba disponible a menos que la moneda estadounidense hubiera perforado alguna vez el piso de la banda cambiaria definida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).