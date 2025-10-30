Secciones
EconomíaNoticias económicas

Reforma impositiva: ¿se viene el "Súper IVA"?

El ministro de Economía anticipó a los empresarios algunos de los cambios que el Gobierno quiere ejecutar para simplificar la maraña de impuestos vigentes en la Argentina. Una de las metas es sustituir, por ejemplo, el impuesto sobre los Ingresos Brutos Provinciales. El presidente Javier Milei ha señalado, en reiteradas oportunidades, que el objetivo es eliminar gran parte de los 155 tributos, tasas y contribuciones detectadas por el Iaraf. El peso de los impuestos entre los argentinos va desde los 21 a los 46 tributos, según su estilo de vida.

Reforma impositiva: ¿se viene el Súper IVA?
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Buenos AiresMendozaCórdobaImpuesto a las GananciasLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Plazo fijo en retroceso: cuánto pagan hoy los principales bancos

Plazo fijo en retroceso: cuánto pagan hoy los principales bancos

Open Finance en Argentina: la transferencia digital se impone frente al efectivo

Open Finance en Argentina: la transferencia digital se impone frente al efectivo

Dólar cripto hoy: a cuánto cotiza este domingo y qué anticipa tras las elecciones 2025

Dólar cripto hoy: a cuánto cotiza este domingo y qué anticipa tras las elecciones 2025

Riesgo país en baja: J.P. Morgan ve un escenario propicio para activos argentinos

Riesgo país en baja: J.P. Morgan ve un escenario propicio para activos argentinos

¿Cuál es la franja etaria que más compra autos 0 KM en la Argentina?

¿Cuál es la franja etaria que más compra autos 0 KM en la Argentina?

Lo más popular
Qué dijo el creador de ChatGPT sobre los efectos de la inteligencia artificial en la salud mental
1

Qué dijo el creador de ChatGPT sobre los efectos de la inteligencia artificial en la salud mental

Jóvenes líderes se reunirán en un foro global: cómo viajar a Madrid con una beca
2

Jóvenes líderes se reunirán en un foro global: cómo viajar a Madrid con una beca

Tucumán Urban Indie: los artistas confirmados y las últimas entradas de la quinta edición
3

Tucumán Urban Indie: los artistas confirmados y las últimas entradas de la quinta edición

Efemérides del miércoles 29 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del miércoles 29 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

La Corte de la Nación confirmó la condena por el crimen de Javier Chocobar
5

La Corte de la Nación confirmó la condena por el crimen de Javier Chocobar

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos
6

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

Más Noticias
El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”

La Libertad ¿Abraza?

La Libertad ¿Abraza?

Argentinos en Jamaica, con temor ante el arribo del huracán Melissa

Argentinos en Jamaica, con temor ante el arribo del huracán Melissa

Comienza hoy el Festival Internacional Cine de las Yungas

Comienza hoy el Festival Internacional Cine de las Yungas

El Palacio de los Deportes espera a Conociendo Rusia

El Palacio de los Deportes espera a Conociendo Rusia

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

La Corte de la Nación confirmó la condena por el crimen de Javier Chocobar

La Corte de la Nación confirmó la condena por el crimen de Javier Chocobar

Efemérides del miércoles 29 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del miércoles 29 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios