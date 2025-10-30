Reforma impositiva: ¿se viene el "Súper IVA"?
El ministro de Economía anticipó a los empresarios algunos de los cambios que el Gobierno quiere ejecutar para simplificar la maraña de impuestos vigentes en la Argentina. Una de las metas es sustituir, por ejemplo, el impuesto sobre los Ingresos Brutos Provinciales. El presidente Javier Milei ha señalado, en reiteradas oportunidades, que el objetivo es eliminar gran parte de los 155 tributos, tasas y contribuciones detectadas por el Iaraf. El peso de los impuestos entre los argentinos va desde los 21 a los 46 tributos, según su estilo de vida.
