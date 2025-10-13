Reforma impositiva: los cambios urgentes que reclama la economía

“Estamos convencidos que hay que eliminar algunos impuestos y otros hay que bajarlos, tanto a nivel nacional como también a nivel provincial. Hay que desburocratizar tanto el Estado provincial como el Estado nacional, hay que facilitarte, hay que facilitar a las personas que quieren emprender, a las personas que tienen un microemprendimiento. Por eso tenemos que sacarle el pie de la cabeza a los que producen y a los que trabajan, a los pequeños comerciantes, a los que tienen una peluquería, un taller mecánico, a esas personas nosotros les tenemos que aliviar la carga, tanto nacional como provincial. Por otro lado, los otros días estuvimos conversando en acá, en la Capital, con distintos personas de la actividad comercial, de, y nos decían que están totalmente agobiados con la gran cantidad de impuesto que tienen que pagar, a nivel nacional y a nivel provincial. Por eso estamos convencidos que tenemos que ir a una simplificación de lo que es el sistema impositivo”.