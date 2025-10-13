Reforma impositiva: los cambios urgentes que reclama la economía

Durante la transmisión de "Tucumán Debate", la mayoría de los candidatos coincidió en la necesidad de que se impulse una reforma impositiva que dé impulso a la economía argentina. Manifestaron que el actual sistema tributario no brinda las condiciones que se requieren para que las empresas del sector privado ganen competitividad.
Alejandra Arreguez - Frente de Izquierda y Trabajadores
“Al igual que en la Reforma Laboral, aunque se peleen y digan discursitos, todos están de acuerdo en quitarles impuestos a los ricos para aumentárselo a los pobres. No es cierto que no haya habido ninguna reforma impositiva, ya la hubo, se llamó Pacto Fiscal. La votaron todos quienes están acá, menos el Frente de Izquierda. Este incluía la restitución del impuesto al salario y quitarle los impuestos a los bienes suntuosos. ¿Qué quiere decir? Si vos tenés un yate, no pagás. Si vos con tu laburo ganás alrededor de $2 millones, pagás. Y con lo que le perdonaron a los ricos en esa ocasión era lo equivalente al presupuesto de la Emergencia Universitaria que después la vetaron porque supuestamente no había plata. En Tucumán cualquier kiosco paga 5 veces más de ingreso bruto que la citrícola o que los grandes ingenios. Nosotros decimos lo que nos indica el sentido común, quien más tiene más pague, que se elimine el IVA y que haya un impuesto progresivo a las grandes fortunas”.
Ricardo Bussi - Fuerza Republicana
“Necesitamos una reforma impositiva integral para volvernos más competitivos. Tenemos cerca de trescientos impuestos los argentinos, y esto marca claramente la desorientación que existe sobre materia. Desde el año ochenta vivimos en un gran laberinto tributario que nadie entiende y nadie explica. En otros países, hacer la declaración jurada, lo hace cualquier ciudadano sin ningún tipo de asesoramiento. Acá, si uno tiene un contador especializado, es imposible, porque la cantidad de normas impositivas es realmente inentendible. Además, a nivel provincial, también hay que hacer una reforma impositiva importante, porque se replica el modelo nacional. Y para eso hay que bajar claramente el costo político, hay que reducir el Estado para bajar impuestos y ser merecedores de inversiones privadas que multiplique la oferta trabajo”.
Osvaldo Jaldo - Frente Tucumán Primero
“No hay duda que para que nuestras empresas vuelvan a ser competitivas, hay que hacer una reformulación tributaria, en general. Primero, con los recursos nacionales, incluyendo a las provincias y también a los municipios, porque todos los impuestos y las tasas influyen en el costo. Hoy quienes gobiernan desde la Capital Federal, en el obelisco no se produce absolutamente nada, y se quedan con todos los recursos. Y quienes producimos somos las provincias del interior: los que producimos, los que industrializamos y los que comercializamos, pero los impuestos se quedan en Capital Federal. Por eso nosotros entendemos que hay que hacer una nueva ley de coparticipación y hay que redistribuir mejor los impuestos, poner todos los impuestos en la mesa, pero también poner todos los compromisos y los servicios esenciales que tenemos que dar los gobernadores, los municipios, las comunas rurales, porque la verdad, la Nación se queda con la plata”.
Paula Omodeo - CREO
“Estamos todos de acuerdo en que el sistema tributario argentino no funciona. Hay demasiado impuesto. Somos la segunda provincia con más carga tributaria del país. Y la pregunta que yo me hago es, si a todos les parece estar mal, ¿por qué no estamos tratando de cambiar el sistema tributario? ¿Por qué ya no lo hicimos? ¿Por qué no empezamos a hacer cosas para cambiarlo? Y la respuesta siempre es, no, es muy difícil, es muy complicado, necesitamos consenso. Yo estoy convencida que no es tan complicado. Hay que tener la determinación de hacerlo. Hay que ir para adelante. Nosotros en Creo creemos que esto es realmente una mentira para no hacer lo que Argentina y Tucumán necesita. Nosotros sabemos cómo eficientizar el gasto. Venimos todos del sector privado. Vean la lista de Creo. Lo que no nos resignamos es que esto no se puede cambiar. Esto sí se puede cambiar, Tucumán si puede avanzar”.
Federico Pelli - La Libertad Avanza
“Argentina tiene demasiados impuestos que asfixian. Por eso, la reforma fiscal del presidente Milei busca eliminar más de 20 impuestos distorsivos para facilitarle la vida al laburante, al emprendedor, a las pymes, a todos. Nosotros queremos seguir eliminando impuestos, también para los que producen. Queremos eliminar las retenciones al campo. Tienen que desaparecer. Yo fui emprendedor. Yo sé lo que es que el Estado te exija el pago de impuestos todos los meses sin importarle que te vaya bien o mal. Sé lo que es que te venga el sindicato a patear la puerta para que pagues la cuota sindical sin importarle que a vos te vaya bien o mal. Yo voy a apoyar las reformas impositivas del presidente Milei. Tucumán tiene que ser la provincia con impuestos más bajos del país. Hay que bancar al laburante”.
Roberto Sánchez - Frente Unidos por Tucumán
“Estamos convencidos que hay que eliminar algunos impuestos y otros hay que bajarlos, tanto a nivel nacional como también a nivel provincial. Hay que desburocratizar tanto el Estado provincial como el Estado nacional, hay que facilitarte, hay que facilitar a las personas que quieren emprender, a las personas que tienen un microemprendimiento. Por eso tenemos que sacarle el pie de la cabeza a los que producen y a los que trabajan, a los pequeños comerciantes, a los que tienen una peluquería, un taller mecánico, a esas personas nosotros les tenemos que aliviar la carga, tanto nacional como provincial. Por otro lado, los otros días estuvimos conversando en acá, en la Capital, con distintos personas de la actividad comercial, de, y nos decían que están totalmente agobiados con la gran cantidad de impuesto que tienen que pagar, a nivel nacional y a nivel provincial. Por eso estamos convencidos que tenemos que ir a una simplificación de lo que es el sistema impositivo”.