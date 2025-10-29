Ni las multas detuvieron la locura: el impactante recibimiento de Racing por la semifinal de la Copa Libertadores

Aunque la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De) había advertido sobre sanciones por el uso de bengalas, el fervor popular desbordó cualquier control. Racing volvió a demostrar por qué su hinchada es una de las más apasionadas del país: la ceremonia fue visible incluso desde los alrededores de Avellaneda, donde miles de simpatizantes siguieron el espectáculo a la distancia.