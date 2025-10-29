Secciones
Racing-Flamengo, demorado: los motivos de la postergación de la semifinal de la Copa Libertadores

El comienzo del encuentro en Avellaneda fue aplazado por un problema con el traslado del plantel brasileño al estadio. El inicio será a las 21.50, con ambos equipos listos y sus formaciones definidas.

EXPECTATIVA EN AVELLANEDA. El estadio Presidente Perón espera por el inicio de la semifinal entre Racing y Flamengo, que se jugará con retraso tras los inconvenientes logísticos del equipo visitante. EXPECTATIVA EN AVELLANEDA. El estadio Presidente Perón espera por el inicio de la semifinal entre Racing y Flamengo, que se jugará con retraso tras los inconvenientes logísticos del equipo visitante.
Hace 1 Hs

El Cilindro de Avellaneda está viviendo una previa más larga de lo esperado. El partido entre Racing y Flamengo, correspondiente a la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2025, sufrió una demora debido a la llegada tardía del micro que trasladaba al plantel brasileño al estadio Presidente Perón.

Originalmente previsto para las 21.30, el encuentro comenzará finalmente a las 21.50, según confirmó la organización de Conmebol. El retraso se debió a un problema logístico: el ómnibus de Flamengo arribó recién a las 20.20, por lo que el reglamento obligó a respetar el tiempo mínimo de preparación de una hora y media antes del inicio del juego.

El equipo brasileño había salido con tiempo desde su hotel de concentración, pero el intenso tránsito en Avellaneda y los cortes de calles provocados por la masiva presencia de hinchas complicaron su llegada. Una vez en el estadio, la delegación debió pasar los controles de seguridad y la revisión habitual antes de ingresar al vestuario visitante.

Con el nuevo horario confirmado, los equipos saldrán al campo pasadas las 21.40 para dar inicio a uno de los duelos más esperados del continente.

Las formaciones confirmadas

Racing: Facundo Cambeses; Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo y Gabriel Rojas; Agustín Almendra, Bruno Zuculini y Juan Nardoni; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Santiago Solari.

Flamengo: Rossi; Varela, Pereira, Leo Ortiz y Alexandro; Jorginho, Pulgar, Carrascal, De Arrascaeta y Araújo; Plata.

La “Academia” buscará dar el primer paso hacia una final que no disputa desde 1967, mientras que el “Mengão” intentará acercarse a una nueva definición del torneo más prestigioso de América.

