Racing-Flamengo, demorado: los motivos de la postergación de la semifinal de la Copa Libertadores

El Cilindro de Avellaneda está viviendo una previa más larga de lo esperado. El partido entre Racing y Flamengo, correspondiente a la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2025, sufrió una demora debido a la llegada tardía del micro que trasladaba al plantel brasileño al estadio Presidente Perón.
Originalmente previsto para las 21.30, el encuentro comenzará finalmente a las 21.50, según confirmó la organización de Conmebol. El retraso se debió a un problema logístico: el ómnibus de Flamengo arribó recién a las 20.20, por lo que el reglamento obligó a respetar el tiempo mínimo de preparación de una hora y media antes del inicio del juego.
El equipo brasileño había salido con tiempo desde su hotel de concentración, pero el intenso tránsito en Avellaneda y los cortes de calles provocados por la masiva presencia de hinchas complicaron su llegada. Una vez en el estadio, la delegación debió pasar los controles de seguridad y la revisión habitual antes de ingresar al vestuario visitante.
Con el nuevo horario confirmado, los equipos saldrán al campo pasadas las 21.40 para dar inicio a uno de los duelos más esperados del continente.
Las formaciones confirmadas
Racing: Facundo Cambeses; Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo y Gabriel Rojas; Agustín Almendra, Bruno Zuculini y Juan Nardoni; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Santiago Solari.
Flamengo: Rossi; Varela, Pereira, Leo Ortiz y Alexandro; Jorginho, Pulgar, Carrascal, De Arrascaeta y Araújo; Plata.
La “Academia” buscará dar el primer paso hacia una final que no disputa desde 1967, mientras que el “Mengão” intentará acercarse a una nueva definición del torneo más prestigioso de América.