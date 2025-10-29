Racing-Flamengo, demorado: los motivos de la postergación de la semifinal de la Copa Libertadores

Originalmente previsto para las 21.30, el encuentro comenzará finalmente a las 21.50, según confirmó la organización de Conmebol. El retraso se debió a un problema logístico: el ómnibus de Flamengo arribó recién a las 20.20, por lo que el reglamento obligó a respetar el tiempo mínimo de preparación de una hora y media antes del inicio del juego.