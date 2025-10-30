Concejales exigen que se liciten las líneas de colectivos en San Miguel de Tucumán

“Tenemos que avanzar urgentemente con las licitaciones (de las líneas de colectivos). Sin ellas no se va a poder mejorar nunca el servicio”, manifestó el concejal Leandro Argañaraz, de la Unión Cívica Radical (UCR). A su vez, analizó que la preferencia del usuario sobre las plataformas como Uber, Didi o Cabify es una consecuencia de la baja calidad del servicio de transporte. “¿Qué persona prefiere ir en moto antes que en un transporte público, si es que está en buen estado? Están perdiendo pasajeros porque la gente prefiere ir en la moto con viento, con lluvia, con frío porque el estado de los colectivos es horrible”, planteó.