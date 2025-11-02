Ciberseguridad en casa: cómo descubrir si hackearon tu router en pocos pasos

Cómo saber si tu router fue hackeado

Uno de los síntomas más evidentes de que un router puede estar comprometido es la caída constante y significativa de la velocidad de internet. Si los videos se detienen, las páginas tardan en cargar o las descargas avanzan muy lentamente —incluso cuando nadie más usa la red—, podría tratarse de un intruso consumiendo ancho de banda para realizar actividades ilícitas, como ataques DDoS o minería de criptomonedas, utilizando tu router sin que lo sepas.