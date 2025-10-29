Secciones
30 de octubre: ¿Quiénes son los santos que se celebran?”

Celebrar el santoral no es únicamente recordar nombres antiguos: es hacer presente su legado en lo cotidiano.

Hace 1 Hs

Cada 30 de octubre, la Iglesia católica recuerda en su santoral a varias figuras ejemplares de fe y sacrificio. En este día destacan, entre otros, San Marcelo de León, San Germán de Capua y San Claudio de León. Sus historias invitan a reflexionar sobre el compromiso, la coherencia personal y el servicio al prójimo.

San Marcelo de León

Este mártir del siglo III, centurión según la tradición, pertenece al ejército romano (Legión VII Gemina) y, en un momento decisivo, renunció a sus insignias militares arrojando su espada y cinturón ante sus compañeros, declarando que su único ejército era el de Cristo.

Fue juzgado en Tánger por el viceprefecto Aurelio Agricolano y condenado a decapitación por no renunciar a su fe.

Su figura se convierte en símbolo de valentía para quienes enfrentan persecuciones o presiones por razones de conciencia.

San Germán de Capua

Obispo de Capua en el siglo VI, provenía de una familia acomodada, entregó sus bienes a los pobres y adoptó una vida de austeridad.

Enviado por el papa para mediar en el cisma de Acacio, su labor apostólica y obispal lo distingue por su espíritu de diálogo y servicio.

Para muchos fieles, es un intercesor especialmente vinculado a la salud espiritual y corporal, y al acompañamiento de los más vulnerables.

San Claudio de León

Vinculado también a la ciudad de León (España), Claudio junto con sus hermanos Lupercio y Victorio, sufrió martirio en la persecución bajo el emperador Diocleciano alrededor del año 303 o 304.

Su recuerdo subraya la fidelidad frente a la adversidad, y su memoria se celebra hoy en el contexto del santoral de otros mártires hispanos.

Otras celebraciones del día

El 30 de octubre también se recuerdan:

Santa Eutropia de Alejandría, quien fue martirizada en el siglo III por aferrarse a su fe incluso ante torturas extremas.

San Gerardo de Potenza, obispo del siglo XII en Potenza (Italia).

Otros mártires y beatos menos conocidos: Lupercio y Victorio de León, Marciano de Siracusa, Máximo de Cuma, Serapión de Antioquía, además de beatos como Beata Bienvenida Boiani, Beato Ángel de Acri, entre otros.

Relevancia para hoy

Celebrar el santoral no es únicamente recordar nombres antiguos: es hacer presente su legado en lo cotidiano. Estas figuras representan valores como la coherencia ética, el servicio desinteresado y la defensa de convicciones profundas. En un mundo con desafíos personales, familiares y sociales, su memoria puede convertirse en motivo de inspiración para:

Personas que enfrentan situaciones de marginación o persecución por creencias.

Quienes buscan un compromiso más auténtico con sus valores.

Familias que desean rescatar el sentido de servicio y solidaridad.

