Santoral: ¿Qué santos se recuerdan este 29 de octubre?

Nacido en el siglo II, Narciso fue conocido por su carácter austero y su firme defensa de la fe. En tiempos convulsos para los cristianos, se opuso a modificar la fecha de la Pascua, convencido de que debía celebrarse siempre en domingo. Su vida estuvo marcada por la oración, la sabiduría y un profundo espíritu de servicio, cualidades que lo convirtieron en uno de los obispos más recordados de Jerusalén.