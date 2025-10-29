El Gobierno de Milei dispuso aumentos de hasta un 35% en las prestaciones para personas con discapacidad

El Gobierno de Javier Milei anunció este miércoles un incremento de hasta el 35% en los aranceles para los prestadores que trabajan en el área de discapacidad. Según informó el Ministerio de Salud, la suba del nomenclador será de entre 29,7% y 35,4%, y se aplicará en tres tramos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.