El Gobierno de Milei dispuso aumentos de hasta un 35% en las prestaciones para personas con discapacidad

El Gobierno de Javier Milei anunció este miércoles un incremento de hasta el 35% en los aranceles para los prestadores que trabajan en el área de discapacidad. Según informó el Ministerio de Salud, la suba del nomenclador será de entre 29,7% y 35,4%, y se aplicará en tres tramos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Desde la cartera sanitaria destacaron que el objetivo es garantizar que “las prestaciones estén por encima de la inflación proyectada para 2025”.
El aumento beneficiará a profesionales y prestadores de salud que brindan servicios de internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación.
En detalle, las prestaciones de transporte, rehabilitación, hogar, pequeño hogar, residencia y prestación de apoyo tendrán incrementos del 14% en octubre, 10% en noviembre y 8% en diciembre, alcanzando una suba acumulada del 34,53%.
Por su parte, el resto de las prestaciones registrará una mejora del 12% en octubre, 8,25% en noviembre y 7% en diciembre, lo que representa un aumento total del 29,73%.