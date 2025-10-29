Secciones
El Gobierno de Milei dispuso aumentos de hasta un 35% en las prestaciones para personas con discapacidad

Desde Salud destacaron que el objetivo es garantizar que “las prestaciones estén por encima de la inflación proyectada para 2025”.

El Gobierno de Javier Milei anunció este miércoles un incremento de hasta el 35% en los aranceles para los prestadores que trabajan en el área de discapacidad. Según informó el Ministerio de Salud, la suba del nomenclador será de entre 29,7% y 35,4%, y se aplicará en tres tramos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

El Gobierno acató la orden judicial y restituirá más de 100.000 pensiones por discapacidad laboral en todo el país

Desde la cartera sanitaria destacaron que el objetivo es garantizar que “las prestaciones estén por encima de la inflación proyectada para 2025”.

El aumento beneficiará a profesionales y prestadores de salud que brindan servicios de internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación.

En detalle, las prestaciones de transporte, rehabilitación, hogar, pequeño hogar, residencia y prestación de apoyo tendrán incrementos del 14% en octubre, 10% en noviembre y 8% en diciembre, alcanzando una suba acumulada del 34,53%.

Emergencia en Discapacidad: fuerte reclamo para que se aplique la ley

Por su parte, el resto de las prestaciones registrará una mejora del 12% en octubre, 8,25% en noviembre y 7% en diciembre, lo que representa un aumento total del 29,73%.

Comentarios