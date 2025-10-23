El Gobierno acató la orden judicial y restituirá más de 100.000 pensiones por discapacidad laboral en todo el país

La decisión judicial ordena al Gobierno restablecer, en un plazo de 24 horas, la totalidad de las pensiones suspendidas en todo el país y abstenerse de aplicar nuevas bajas hasta que se dicte una sentencia definitiva. La resolución responde a una acción de amparo presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM), encabezada por Dalmacio Mera, quien actuó en representación del Defensor del Pueblo de Catamarca.