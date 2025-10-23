Emergencia en Discapacidad: fuerte reclamo para que se aplique la ley

La protesta por Discapacidad se sumó al reclamo habitual de los miércoles de los jubilados, que concentraron más temprano, y se convirtió en un escenario de tensión. Como ya sucedió en reiteradas oportunidades, cuando los manifestantes bajaban de la vereda a la calle, la Policía los confrontó con escudos y gases para que no interrumpieran el tránsito. En medio de este operativo, un hombre mayor cayó al suelo tras recibir un fuerte empujón de parte de un oficial.