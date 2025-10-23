Secciones
Emergencia en Discapacidad: fuerte reclamo para que se aplique la ley

La policía confrontó a los manifestantes frente al Congreso.

Hace 3 Hs

Cientos de personas se movilizaron ayer frente al Congreso de la Nación para reclamar por la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Poder Legislativo luego del veto del presidente Javier Milei, aunque el Ejecutivo aún no la reglamentó. La movilización se dio bajo un megaoperativo policial que aplicó el protocolo antipiquetes.

La manifestación fue convocada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Después de concentrar en la Plaza Congreso, los manifestantes se trasladaron hasta el Ministerio de Salud para exigir la plena implementación de la norma.

Reclaman en Tucumán la aplicación de la emergencia en discapacidad: “Queremos que las familias se involucren”

La protesta por Discapacidad se sumó al reclamo habitual de los miércoles de los jubilados, que concentraron más temprano, y se convirtió en un escenario de tensión. Como ya sucedió en reiteradas oportunidades, cuando los manifestantes bajaban de la vereda a la calle, la Policía los confrontó con escudos y gases para que no interrumpieran el tránsito. En medio de este operativo, un hombre mayor cayó al suelo tras recibir un fuerte empujón de parte de un oficial.

Temas Javier Milei Congreso de la Nación
