Milei convocaría a sesiones extraordinarias para debatir el Presupuesto 2026 y las reformas laboral e impositiva

Fuentes del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) señalaron que se trabaja para que la próxima semana el proyecto de Presupuesto 2026 obtenga dictamen en la comisión encabezada por el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, tras la renuncia de José Luis Espert. Una vez firmado el dictamen, el debate en el recinto quedará pendiente hasta después de la asunción de los nuevos legisladores, el 10 de diciembre. Con una representación más amplia, La Libertad Avanza prevé entonces convocar a sesión para su tratamiento, informó el diario "Ámbito".