Milei convocaría a sesiones extraordinarias para debatir el Presupuesto 2026 y las reformas laboral e impositiva

El oficialismo aspira a dictaminar en comisión la próxima semana la ley de leyes.

Hace 1 Hs

Con el impulso que dejó la victoria en las elecciones legislativas, el gobierno de Javier Milei se dispone a capitalizar la nueva composición del Congreso nacional, donde La Libertad Avanza (LLA) contará con alrededor de 100 diputados y una veintena de senadores. El oficialismo se alista para debatir en diciembre el Presupuesto 2026 y planea convocar a sesiones extraordinarias, con el fin de tratar las reformas laboral e impositiva.

El triunfo sobre Fuerza Patria fortaleció la posición libertaria en el Parlamento para avanzar con las transformaciones impulsadas por el mandatario libertario. Entre las prioridades de la agenda oficialista y opositora, se encuentra la llamada “ley madre”, que define gastos e ingresos de los fondos federales.

Fuentes del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) señalaron que se trabaja para que la próxima semana el proyecto de Presupuesto 2026 obtenga dictamen en la comisión encabezada por el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, tras la renuncia de José Luis Espert. Una vez firmado el dictamen, el debate en el recinto quedará pendiente hasta después de la asunción de los nuevos legisladores, el 10 de diciembre. Con una representación más amplia, La Libertad Avanza prevé entonces convocar a sesión para su tratamiento, informó el diario "Ámbito".

Reformas, en la mira

El Ejecutivo también prepara la discusión de las reformas laboral e impositiva, dos iniciativas centrales para la segunda mitad del mandato de Milei. Ambas propuestas serán abordadas en sesiones extraordinarias, cuya fecha aún no fue definida, aunque se estima que se realizarán en enero en la Cámara de Diputados.

Los proyectos se redactarán y consensuarán en el marco del Consejo de Mayo, espacio que reúne a representantes empresariales y sindicales, entre ellos el dirigente de la CGT Gerardo Martínez. En el Gobierno nacional aclararon que el borrador de reforma laboral que circula actualmente no corresponde al texto que se debatirá oficialmente.

El futuro de estas iniciativas dependerá del respaldo parlamentario que logre el oficialismo. En este contexto, cobra relevancia la elección de la nueva presidencia de la Cámara de Diputados, hoy a cargo de Martín Menem. Como marca la tradición legislativa, el cargo suele quedar en manos del oficialismo, y La Libertad Avanza planea proponer su continuidad, sujeta a la aprobación del pleno.

Temas Buenos AiresConfederación General del TrabajoGerardo MartínezGobierno nacionalArgentinaJosé Luis EspertJavier MileiMartín Menem
