Tucumán aporta el 60% del bioetanol producido en la Argentina a partir de la caña de azúcar

La Argentina se consolida como un referente regional en la producción de biocombustibles, impulsada por el enorme potencial energético de la biomasa generada por su sector agropecuario. La producción de bioetanol a partir de caña de azúcar tiene su epicentro en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, donde el desarrollo tecnológico y la articulación público-privada permitieron consolidar un polo bioenergético que no solo abastece al mercado interno, sino que también colabora, en gran medida, a reducir emisiones de efecto invernadero y a fortalecer las economías regionales.