Tucumán aporta el 60% del bioetanol producido en la Argentina a partir de la caña de azúcar

El norte argentino impulsa la transición energética con caña de azúcar, con el bioetanol como una alternativa para la diversificación de la matriz energética y para el fortalecimiento de las economías regionales. Así lo indica un informe elaborado por el Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) al 15 de octubre.
En un escenario global marcado por la transición energética y por la creciente demanda de fuentes renovables, el bioetanol emerge como pieza clave para diversificar la matriz energética de la Argentina, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para dinamizar economías del interior.
La Argentina se consolida como un referente regional en la producción de biocombustibles, impulsada por el enorme potencial energético de la biomasa generada por su sector agropecuario. La producción de bioetanol a partir de caña de azúcar tiene su epicentro en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, donde el desarrollo tecnológico y la articulación público-privada permitieron consolidar un polo bioenergético que no solo abastece al mercado interno, sino que también colabora, en gran medida, a reducir emisiones de efecto invernadero y a fortalecer las economías regionales.
La provincia de Tucumán se posicionó como líder en el NOA, respecto del volumen de bioetanol producido. Su aporte llega al 60% de la producción nacional de bioetanol. Este posicionamiento estratégico refuerza el papel de la provincia en un firme compromiso con la diversificación de la matriz energética.
Expansión sostenida
Durante los últimos 15 años, el sector sucroalcoholero de nuestra provincia experimentó una expansión sostenida en la superficie destinada al cultivo de caña de azúcar. En 2010, la superficie rondaba las 225.000 hectáreas. A lo largo de estos años, factores como la demanda creciente de bioetanol, las mejoras tecnológicas en el cultivo y la reconversión de tierras agrícolas contribuyeron a esta expansión gradual de tierras sembradas. La superficie cosechable desde 2010 hasta la zafra 2025, que se estimó en 301.770 hectáreas, representa un crecimiento de un 34%.
Tucumán cuenta con una infraestructura agroindustrial altamente desarrollada, compuesta por 14 ingenios azucareros, 10 destilerías y siete plantas deshidratadoras. Este entramado productivo permite transformar el jugo y la melaza -subproductos del proceso de obtención de azúcar- en alcohol de alta calidad, tanto hidratado como anhidro, destinado a diversos usos industriales y energéticos.
Según datos oficiales difundidos por el Ipaat, hasta el 13 de octubre los ingenios molieron 16.926.431 de toneladas de caña bruta, lo que representa un incremento de un 6%, respecto del mismo período del año anterior.
De ese volumen, se obtuvieron 278.714.932 litros de alcohol hidratado, un 8% más que a la misma fecha de 2024. De ese total producido, 153.954.915 litros se destinaron a la elaboración de bioetanol, el combustible renovable que se mezcla con naftas.
Los vecinos
Las provincias de Salta y Jujuy cuentan actualmente con cinco destilerías y cuatro plantas deshidratadoras. Al 13 de octubre estas produjeron 168.786.691 litros. De ese total, 131.138.927 litros se destinaron a la elaboración de bioetanol.
A nivel nacional, la producción de alcohol hidratado alcanza los 447.501.623 litros. De ese volumen, 285.093.842 litros fueron destinados a la elaboración de bioetanol, producción que continua hasta el empalme con la próxima zafra.
El crecimiento de la producción de alcohol en Tucumán es de un 28%, en comparación con 2023. Esto que demuestra la eficiencia de los procesos industriales y el buen rendimiento de la caña en la actual campaña.
Actualmente, Tucumán aporta el 60% de la producción total de bioetanol a partir de caña de azúcar. Si se considera la producción nacional de bioetanol, incluyendo tanto caña de azúcar como maíz, la participación de la provincia alcanza un 23%.
El uso de bioetanol como componente de los combustibles líquidos resultó una política estratégica en la Argentina desde la sanción de la Ley 26.093, en 2006, que promovió los biocombustibles. A partir de 2010, el corte obligatorio de bioetanol en las naftas comenzó con un 5%, y fue aumentando progresivamente. En 2013 el corte alcanzó un 10%; y del 2016 hasta la actualidad el corte llega a un 12%. Todo esto se puede observar en la figura 1.
Además de su uso como biocombustible, el alcohol producido en la Argentina tiene múltiples aplicaciones industriales, desde productos farmacéuticos, cosméticos y licorería hasta artículos de limpieza. Esta diversificación generó empleo, inversión y valor agregado en la región, fortaleciendo el tejido productivo local.
Con una industria sucroalcoholera que se adapta a los nuevos desafíos del mercado energético, Tucumán reafirma su liderazgo en la producción de alcohol y bioetanol, y se proyecta como un modelo de desarrollo agroindustrial sostenible para el país.