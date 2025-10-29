Sigue el envión poselectoral: el S&P Merval en dólares vuela 43% en tres días y el riesgo país perfora los 700 puntos

El S&P Merval continúa su rally y sube 4,5%, alcanzando los 2.821.718 puntos, mientras que medido en dólares avanza 5,5% hasta los 1.895 puntos. En tan solo tres jornadas posteriores a las elecciones, el índice líder en moneda dura acumula un salto del 43%, impulsado por la expectativa de reformas estructurales y una mayor estabilidad macroeconómica tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA).