Sigue el envión poselectoral: el S&P Merval en dólares vuela 43% en tres días y el riesgo país perfora los 700 puntos

El S&P Merval continúa su rally y sube 4,5%, alcanzando los 2.821.718 puntos, mientras que medido en dólares avanza 5,5% hasta los 1.895 puntos. En tan solo tres jornadas posteriores a las elecciones, el índice líder en moneda dura acumula un salto del 43%, impulsado por la expectativa de reformas estructurales y una mayor estabilidad macroeconómica tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA).
Los bonos en dólares extienden su buena performance
Los bonos soberanos argentinos en dólares prolongan su racha positiva, con subas de hasta 1,7%. Las mayores alzas se concentran en el Bonar 2038, seguido por el Global 2046 (+1,3%), el Bonar 2035 (+1,3%) y el Bonar 2041 (+1,1%).
En paralelo, el riesgo país medido por J.P. Morgan se ubicó este miércoles por debajo de los 700 puntos básicos, en torno a los 680, alcanzando su nivel más bajo desde mayo.
Optimismo de los mercados tras el resultado electoral
El mercado se muestra optimista ante un escenario político que favorece la gobernabilidad y la continuidad del programa económico.
“Con una gestión ratificada y mayor músculo en el Congreso, la administración de Javier Milei está ante una oportunidad histórica de impulsar una agenda de reformas estructurales”, señaló un informe de Llorente y Cuenca.
No obstante, la consultora advirtió que “la consecución de estos objetivos dependerá de que el Gobierno acerque posiciones con potenciales aliados”.
Por su parte, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, destacó que “si se acomodan las cuestiones cambiarias y monetarias, la tendencia de mediano plazo podría ser virtuosa”, aunque remarcó que será clave “la acumulación de reservas genuinas y una baja gradual de tasas reales para apuntalar crédito e inversión”.
Los ADRs argentinos en Wall Street vuelven a subir
Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mantienen la euforia. Los ADRs avanzan hasta 14,5%, encabezados por Edenor, que acumula un salto del 60% en tres días. Le siguen Grupo Supervielle (+7%), Transportadora de Gas del Sur (+5,4%), BBVA (+6,2%) y Telecom Argentina (+5%).
En tanto, en la Bolsa porteña, sobresalen las subas de Sociedad Comercial del Plata (+18%), BYMA (+11,2%), Transportadora de Gas del Norte (+10,2%) y nuevamente Edenor (+9,4%).
El Tesoro busca renovar deuda por $11,8 billones
En paralelo, el Tesoro argentino lleva adelante una nueva licitación de deuda en pesos para afrontar vencimientos por 11,8 billones, mediante la oferta de instrumentos dólar-linked y ajustables por inflación (CER) con vencimientos hasta abril de 2027.
Qué dicen los analistas sobre el nuevo escenario
Desde Wise Capital, remarcaron que “el claro triunfo oficialista despejó muchas dudas sobre la gobernabilidad y generó un escenario más optimista hacia adelante”. Sin embargo, advirtieron que “las próximas medidas del Gobierno y su capacidad de negociación en el Congreso serán determinantes para mantener el impulso del mercado”.