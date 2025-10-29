Lourdes Fernández rompió el silencio: la ex Bandana contó qué hacía en el departamento de su ex cuando la halló la Policía

Lourdes Fernández, reconocida por su paso por el grupo Bandana, explicó qué hacía en el departamento de su ex novio Leandro García Gómez cuando fue encontrada por la Policía la semana pasada, tras la denuncia que había realizado su madre por no haber tenido noticias de ella durante 19 días.
La artista habló en una transmisión en vivo por Instagram junto a Fabiana Cantilo, donde dio detalles de lo ocurrido y opinó sobre la decisión judicial que rechazó la excarcelación de su expareja, acusado de privación ilegítima de la libertad.
Durante el diálogo, Lourdes aseguró que ya estaba separada de Leandro:
- “Hace rato que estoy separada”, dijo, ante lo cual Cantilo le preguntó: “¿Y qué hacías en el cuarto del señor?”.
La respuesta fue directa:
- “Fue su cumpleaños”, explicó.
Luego, la cantante relató que se sintió mal de salud y que eso la llevó a permanecer en el lugar. “El domingo a la noche me agarró una fiebre tremenda y no pude levantarme, me quedé dormida dos días con mucha fiebre”, contó.
Según su relato, tomó whisky con Leandro y luego se quedó dormida. “Cuando me desperté me di cuenta de que tenía anginas. El lunes tenía que trabajar, pero lo suspendí”, afirmó.
Cantilo, sorprendida, repreguntó: “¿No lo mandaste a comprar remedios?”.
“Sí compró, pero no lo mandé porque yo estaba inconsciente por la fiebre”, respondió Lourdes.
La conversación también tocó el tema de la violencia. Fabiana le preguntó sin rodeos: “¿Te pegaba el señor? ¿Te volvió a pegar? ¿Me lo jurás por Dios?”.
“Te lo juro por Dios, por mis cuerdas vocales. No volvió. Por eso estoy muy triste de que hoy le hayan negado la excarcelación”, manifestó Fernández.
Un informe oficial alertó sobre su situación
Este lunes trascendió que la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) elaboró un informe sobre la situación de Lourdes Fernández, en el que determinó que la cantante se encuentra en un estado de “alto riesgo”.
El documento fue realizado por un equipo interdisciplinario de profesionales de la psicología, el trabajo social y el derecho, y describe un contexto de vulnerabilidad extrema.
Según el análisis de los especialistas, en el testimonio de Lourdes se evidencian patrones de control, aislamiento y sometimiento psicológico típicos de los vínculos abusivos. Aunque la artista negó haber sido agredida físicamente por su expareja, los peritos interpretaron su declaración como la de “una mujer manipulada por el violento”, expresión que refleja la dependencia emocional y el impacto de una relación de dominación.
Ante estos resultados, el abogado de la madre de Lourdes, Yamil Castro Bianchi, solicitará que la cantante vuelva a declarar, esta vez como posible víctima de delitos vinculados a la trata de personas.
La Justicia mantiene detenido a Leandro García Gómez
Leandro García Gómez permanece detenido desde el jueves a la noche, cuando efectivos policiales irrumpieron en su domicilio de Palermo en busca de la artista.
El juez Diego Javier Slupski, a cargo de la causa, rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa del acusado “bajo ningún tipo de condición ni caución”.
El magistrado sostuvo los argumentos de la fiscal Silvana Russi, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, quien había solicitado que García continuara preso.
“Las graves características de los hechos investigados, la naturaleza del delito que se le atribuye a García Gómez y la actitud asumida por éste constituyen indicios suficientes para considerar que no se someterá a la persecución penal”, señaló el dictamen judicial.
Así, mientras la Justicia profundiza la investigación y se esperan nuevas declaraciones, Lourdes de Bandana intenta recomponerse en medio de una causa que volvió a poner en foco los riesgos de los vínculos violentos y el impacto emocional que generan.