Lourdes Fernández rompió el silencio: la ex Bandana contó qué hacía en el departamento de su ex cuando la halló la Policía

Según el análisis de los especialistas, en el testimonio de Lourdes se evidencian patrones de control, aislamiento y sometimiento psicológico típicos de los vínculos abusivos. Aunque la artista negó haber sido agredida físicamente por su expareja, los peritos interpretaron su declaración como la de “una mujer manipulada por el violento”, expresión que refleja la dependencia emocional y el impacto de una relación de dominación.