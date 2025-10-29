La UIA destacó el resultado de las elecciones, pero advirtió por las altas tasas y el contrabando

La Unión Industrial Argentina (UIA) realizó esta semana su reunión mensual de Junta Directiva, tras las elecciones legislativas realizadas en el país. En ese contexto, los representantes de la central empresaria coincidieron en que el resultado electoral “refleja un amplio respaldo de la sociedad al presidente Javier Milei y la necesidad de fortalecer la estabilidad económica y la baja de la inflación”.