Secciones
EconomíaNoticias económicas

La UIA destacó el resultado de las elecciones, pero advirtió por las altas tasas y el contrabando

En la entidad empresaria señalaron que el costo crediticio "desalienta la actividad productiva y limita el financiamiento".

REFERENTE INDUSTRIAL. Martín Rappallini, presidente de la UIA. REFERENTE INDUSTRIAL. Martín Rappallini, presidente de la UIA.
Hace 8 Min

La Unión Industrial Argentina (UIA) realizó esta semana su reunión mensual de Junta Directiva, tras las elecciones legislativas realizadas en el país. En ese contexto, los representantes de la central empresaria coincidieron en que el resultado electoral “refleja un amplio respaldo de la sociedad al presidente Javier Milei y la necesidad de fortalecer la estabilidad económica y la baja de la inflación”.

De todos modos, pese al mensaje de confianza a la gestión libertaria, el sector “reiteró su preocupación por el nivel de las tasas de interés, que desalienta la actividad productiva y limita el financiamiento”. “Esa variable resulta clave para la actividad productiva y por ello prioritaria en su resolución”, remarcó.

A la vez, los representantes enviaron un mensaje de apoyo: “Hay confianza en que un clima de negocios renovado dé paso a una mejora en las condiciones para fomentar el crédito al consumo y a la producción, y bajar el costo del capital de trabajo”, según un comunicado oficial.

“El desafío es grande, pero también la oportunidad. Con diálogo, cooperación y una agenda común entre el sector público y el privado, podemos construir una Argentina industrial, moderna y competitiva”, destacó, por su parte, el presidente de la UIA, Martín Rappallini.

Mercadería ilegal

El reclamo incluyó de la UIA incluyó  también la preocupación por “el incremento del ingreso de mercadería por contrabando”.  En la central empresarial señalaron que “este problema genera un aumento en la informalidad, representa un riesgo para los consumidores y socava la competitividad de quienes cumplen con sus obligaciones fiscales en un contexto de alta presión tributaria”, indicaron.

La UIA está trabajando con el Gobierno nacional para revisar la normativa vigente sobre la competencia desleal, con la mirada puesta en “reforzar los controles para proteger al entramado productivo formal”.

Temas Unión Industrial ArgentinaContrabandoGobierno nacionalArgentinaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Qué propone la reforma laboral que impulsa Milei?

¿Qué propone la reforma laboral que impulsa Milei?

Lo más popular
El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?
1

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei
2

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”
3

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla
4

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador
5

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos
6

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

Más Noticias
Zafra 2025 en el NOA: la mayoría de los ingenios ya finalizó la molienda

Zafra 2025 en el NOA: la mayoría de los ingenios ya finalizó la molienda

Banco Macro anunció el traslado del centro de pago para jubilados y pensionados

Banco Macro anunció el traslado del centro de pago para jubilados y pensionados

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

YPF compró el 100% de Refinor, que opera el poliducto clave entre Tucumán y Córdoba

YPF compró el 100% de Refinor, que opera el poliducto clave entre Tucumán y Córdoba

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

Comentarios