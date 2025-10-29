La UIA destacó el resultado de las elecciones, pero advirtió por las altas tasas y el contrabando

La Unión Industrial Argentina (UIA) realizó esta semana su reunión mensual de Junta Directiva, tras las elecciones legislativas realizadas en el país. En ese contexto, los representantes de la central empresaria coincidieron en que el resultado electoral “refleja un amplio respaldo de la sociedad al presidente Javier Milei y la necesidad de fortalecer la estabilidad económica y la baja de la inflación”.
De todos modos, pese al mensaje de confianza a la gestión libertaria, el sector “reiteró su preocupación por el nivel de las tasas de interés, que desalienta la actividad productiva y limita el financiamiento”. “Esa variable resulta clave para la actividad productiva y por ello prioritaria en su resolución”, remarcó.
A la vez, los representantes enviaron un mensaje de apoyo: “Hay confianza en que un clima de negocios renovado dé paso a una mejora en las condiciones para fomentar el crédito al consumo y a la producción, y bajar el costo del capital de trabajo”, según un comunicado oficial.
“El desafío es grande, pero también la oportunidad. Con diálogo, cooperación y una agenda común entre el sector público y el privado, podemos construir una Argentina industrial, moderna y competitiva”, destacó, por su parte, el presidente de la UIA, Martín Rappallini.
Mercadería ilegal
El reclamo incluyó de la UIA incluyó también la preocupación por “el incremento del ingreso de mercadería por contrabando”. En la central empresarial señalaron que “este problema genera un aumento en la informalidad, representa un riesgo para los consumidores y socava la competitividad de quienes cumplen con sus obligaciones fiscales en un contexto de alta presión tributaria”, indicaron.
La UIA está trabajando con el Gobierno nacional para revisar la normativa vigente sobre la competencia desleal, con la mirada puesta en “reforzar los controles para proteger al entramado productivo formal”.