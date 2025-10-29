No más sahumerios: el truco casero para que el perfume en tu casa dure todo el día

La rutina o el reducido tamaño de algunas viviendas muchas veces impiden la ventilación correcta, y el encierro provoca un aroma que se traslada incluso a los armarios, impregnándose en la ropa y otros productos. Si bien existen opciones comerciales como los difusores, las velas con perfume o los populares sahumerios, la naturaleza ofrece una solución potente y económica para decir adiós a estos problemas.