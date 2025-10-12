Cuáles son los beneficios de licuar cáscara de mandarina con bicarbonato

Cómo preparar esta mezcla de mandarina y bicarbonato

Para preparar la mezcla, primero se debe lavar bien la cáscara de mandarina para quitar cualquier residuo de pesticida o suciedad. Posteriormente, es necesario cortar la cáscara en trozos pequeños e introducirlos en la licuadora con un poco de agua. Se agregan una o dos cucharadas de bicarbonato y se licúa hasta conseguir una pasta homogénea. La mezcla se utiliza al momento para la limpieza o se coloca en pequeños recipientes si el objetivo es un desodorante natural.