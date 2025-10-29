Secciones
El enojo de los hijos de Ricardo Fort por la foto que publicó Virginia Gallardo para su campaña política

Este posteo, realizado en la antesala de las Elecciones Legislativas 2025, rápidamente desató la indignación de los hijos del fallecido mediático y su representante legal.

Una publicación reciente de la modelo y candidata política Virginia Gallardo encendió las alarmas en el círculo íntimo de Ricardo Fort. La aspirante a diputada nacional por La Libertad Avanza en Corrientes compartió una fotografía junto al empresario en sus redes sociales, acompañada de un mensaje emotivo. Este posteo, realizado en la antesala de las Elecciones Legislativas 2025, rápidamente desató la indignación de los hijos del fallecido mediático y su representante legal.

Pese a la intención aparente de un homenaje, el gesto no fue bien recibido por los custodios del legado de Ricardo Fort. El abogado de los herederos, Marta y Felipe Fort, calificó la acción como una “movida política” carente de sinceridad. La polémica vuelve a poner la historia de Virginia Gallardo con el empresario en el centro del debate público, sugiriendo que la imagen de Fort está siendo utilizada con fines electorales.

El enojo de los herederos de Fort contra Virginia Gallardo, explicado por su abogado

El representante legal de los hijos de Ricardo Fort, César Carrozza, manifestó su descontento públicamente, alegando que la publicación le causó mucho "ruido". El abogado sostuvo que la imagen fue utilizada como una campaña política y que no existía ninguna fecha especial que justificara el recuerdo en ese momento. Para Carrozza, la acción fue una instrumentalización de la figura del comandante.

El letrado puso en duda la motivación de Virginia Gallardo al contrastar su actitud actual con decisiones pasadas. Recordó que la modelo anteriormente rechazó integrar la bioserie del mediático, explicando que deseaba "despegar su imagen" de él. César Carrozza añadió que, durante todo el tiempo transcurrido desde el fallecimiento, Gallardo nunca posteó una foto de Ricardo Fort en las fechas de su nacimiento o deceso.

La respuesta de Virginia Gallardo

A pesar del evidente enojo del entorno familiar, César Carrozza confirmó que no iniciarán acciones legales por el uso de la fotografía. El abogado explicó que la familia no enviará una carta documento, ni solicitará compensación económica por el uso indebido del recuerdo. Sin embargo, el representante legal enfatizó que, en su opinión, sí existe un claro uso de la imagen de Ricardo cuya finalidad era recordar la relación de la política con la figura popular.

Virginia, conocida por su estilo enérgico, respondió rápidamente a las declaraciones del abogado mediante un mensaje en su cuenta de X. La actual candidata electa de La Libertad Avanza señaló lo "raro" que resulta que el abogado la acuse de buscar beneficios económicos justo cuando ella rechazó participar en un proyecto lucrativo anterior. Finalmente, la modelo desafió al abogado a usar la "memoria", indicando que existen archivos donde él mismo la defendía en el pasado, sugiriendo intereses económicos en su nueva postura.

