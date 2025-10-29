¿Cuánto cobran los bailarines de Tini?: Yanina Latorre reveló la millonaria cifra

Luego del estreno de "Futttura", comenzó una polémica iniciada por Laura Ubfal. El tema fue cuánto le paga Tini a sus bailarines, junto con una acusación de ser una cifra no adecuada para el trabajo que los mismo realizan.
Durante la jornada del martes 28 de octubre, Yanina Latorre, reveló los detalles de la remuneración de los bailarines, defendiendo así a la artista Tini Stoessel. A pesar de considerar "horrible" revelar las cifras.
¿Cuánto le paga Tini a sus bailarines?
Mencionó que a cada bailarín se le paga ocho millones de pesos. Este monto incluye dos meses de ensayos, realizados de lunes a viernes entre las 10 y las 18 horas, además de los ocho espectáculos programados. Adicionalmente, los ensayos cubren catering, snacks y almuerzos para todo el equipo.
“El show dura tres horas, Tini canta 46 temas, de los cuales 31 tienen coreografía, y los bailarines firmaron un contrato desde el primer día de ensayo, donde se mencionaban todas las condiciones de trabajo. Nunca hubo ninguna queja por mal pago”. Con el sueldo sobre la mesa, varios fanáticos de Martina se despacharon contra Ubfal, a quien acusaron de “mala leche”, según indica el medio TN.
Cómo fue el debut de Tini Stoessel en “Futttura”
El debut del festival Futttura resultó contundente. Tini Stoessel ofreció un espectáculo de más de tres horas el sábado, evidenciando la intensa preparación física necesaria para ejecutar al máximo nivel cada coreografía y éxito. La artista cumplió el sueño de crear su propio festival, utilizando Tecnópolis como escenario principal.
El predio vibró con tres escenarios que representaron momentos clave de su carrera, la cual inició desde muy pequeña. Durante el extenso show, Martina Stoessel repasó sus grandes hits ante un espectador de lujo, el futbolista Rodrigo De Paul. La cantante también aprovechó el espacio para referirse a las críticas recibidas y a los episodios personales que la formaron.