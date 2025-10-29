¿Cuánto cobran los bailarines de Tini?: Yanina Latorre reveló la millonaria cifra

El predio vibró con tres escenarios que representaron momentos clave de su carrera, la cual inició desde muy pequeña. Durante el extenso show, Martina Stoessel repasó sus grandes hits ante un espectador de lujo, el futbolista Rodrigo De Paul. La cantante también aprovechó el espacio para referirse a las críticas recibidas y a los episodios personales que la formaron.