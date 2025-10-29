Secciones
EspectáculosFamosos

¿Cuánto cobran los bailarines de Tini?: Yanina Latorre reveló la millonaria cifra

Durante la jornada del martes 28 de octubre, Yanina Latorre, reveló los detalles de la remuneración de los bailarines.

¿Cuánto cobran los bailarines de Tini?: Yanina Latorre reveló la millonaria cifra
Hace 1 Hs

Luego del estreno de "Futttura", comenzó una polémica iniciada por Laura Ubfal. El tema fue cuánto le paga Tini a sus bailarines, junto con una acusación de ser una cifra no adecuada para el trabajo que los mismo realizan.

Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara por un comentario a Maxi López en MasterChef Celebrity

Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara por un comentario a Maxi López en MasterChef Celebrity

Durante la jornada del martes 28 de octubre, Yanina Latorre, reveló los detalles de la remuneración de los bailarines, defendiendo así a la artista Tini Stoessel. A pesar de considerar "horrible" revelar las cifras.

¿Cuánto le paga Tini a sus bailarines?

Mencionó que a cada bailarín se le paga ocho millones de pesos. Este monto incluye dos meses de ensayos, realizados de lunes a viernes entre las 10 y las 18 horas, además de los ocho espectáculos programados. Adicionalmente, los ensayos cubren catering, snacks y almuerzos para todo el equipo.

“El show dura tres horas, Tini canta 46 temas, de los cuales 31 tienen coreografía, y los bailarines firmaron un contrato desde el primer día de ensayo, donde se mencionaban todas las condiciones de trabajo. Nunca hubo ninguna queja por mal pago”. Con el sueldo sobre la mesa, varios fanáticos de Martina se despacharon contra Ubfal, a quien acusaron de “mala leche”, según indica el medio TN.

Cómo fue el debut de Tini Stoessel en “Futttura”

El debut del festival Futttura resultó contundente. Tini Stoessel ofreció un espectáculo de más de tres horas el sábado, evidenciando la intensa preparación física necesaria para ejecutar al máximo nivel cada coreografía y éxito. La artista cumplió el sueño de crear su propio festival, utilizando Tecnópolis como escenario principal.

El predio vibró con tres escenarios que representaron momentos clave de su carrera, la cual inició desde muy pequeña. Durante el extenso show, Martina Stoessel repasó sus grandes hits ante un espectador de lujo, el futbolista Rodrigo De Paul. La cantante también aprovechó el espacio para referirse a las críticas recibidas y a los episodios personales que la formaron.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?
1

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei
2

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”
3

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla
4

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador
5

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos
6

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

Más Noticias
Cometa o nave espacial: ¿por qué la NASA no emitió ningún aviso relacionado con el 3I/ATLAS?

"Cometa o nave espacial": ¿por qué la NASA no emitió ningún aviso relacionado con el 3I/ATLAS?

Cómo reducir el consumo del electrodoméstico que más energía gasta y siempre está enchufado

Cómo reducir el consumo del electrodoméstico que más energía gasta y siempre está enchufado

Quién fue el gran amor de Héctor Tito Noguera: la historia con su esposa Claudia Berger

Quién fue el gran amor de Héctor "Tito" Noguera: la historia con su esposa Claudia Berger

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: fue por culpa de una cebolla

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: fue por culpa de una cebolla

Tras el ingreso del aire frío, ¿cuándo vuelve el calor a la Argentina y en qué provincias?

Tras el ingreso del aire frío, ¿cuándo vuelve el calor a la Argentina y en qué provincias?

Estos son los alimentos que nunca debemos comer crudos, según los nutricionistas

Estos son los alimentos que nunca debemos comer crudos, según los nutricionistas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Comentarios