Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara por un comentario a Maxi López en MasterChef Celebrity

Por su parte, Guido Záffora amplió la información: “Mauro Icardi cree que la presencia de Martín en el entorno de Wanda con sus hijas es perjudicial, sobre todo porque siente que es una mala influencia”. Y agregó: “Él a toda costa quiere llevar a sus hijas a Turquía, no tiene interés en que esté Wanda allí”.