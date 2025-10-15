Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara por un comentario a Maxi López en MasterChef Celebrity

“Si un tipo llega a decir eso de una mina, lo cancelan y desaparece”, sostuvo la panelista de LAM.

Yanina Latorre Yanina Latorre
Hace 4 Min

Tras un picante intercambio entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity (Telefe), la situación generó fuertes repercusiones en los programas de espectáculos. Una de las voces más críticas fue la de Yanina Latorre, quien no dudó en cuestionar la actitud de la conductora desde el ciclo Sálvese quien Pueda, emitido por América.

Durante la emisión del programa, mostraron el fragmento en el que Wanda Nara le decía a su exmarido: “Yo comí mucho tiempo esa carne”. Ante la escena, Latorre interrumpió la reproducción del video y comentó con ironía: “Es el show de Wanda”.

Sin embargo, la panelista fue más allá y lanzó una fuerte crítica sobre el trato diferencial que, según ella, recibe la empresaria mediática. “Si un tipo llega a decir eso de una mina, lo cancelan y desaparece. Se le permiten cosas a Wanda que a otros no”, sostuvo Yanina Latorre, apuntando directamente contra la conductora del reality culinario.

El enojo de Mauro Icardi

Mientras tanto, otro frente de conflicto se abrió para Wanda. Según revelaron en el mismo programa, Mauro Icardi estaría furioso por la presencia de Martín Migueles en el entorno familiar de la empresaria.

“Elba Marcovecchio viajó a Milán a encontrarse con Mauro Icardi porque él está furioso por ver a sus hijas con Martín Migueles, que está más sucio que una papa”, comentó uno de los panelistas.

Por su parte, Guido Záffora amplió la información: “Mauro Icardi cree que la presencia de Martín en el entorno de Wanda con sus hijas es perjudicial, sobre todo porque siente que es una mala influencia”. Y agregó: “Él a toda costa quiere llevar a sus hijas a Turquía, no tiene interés en que esté Wanda allí”.

Temas Wanda NaraMaxi LópezMauro Icardi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tron: Ares no estuvo a la altura de las expectativas en sus primeros días de estreno

Tron: Ares no estuvo a la altura de las expectativas en sus primeros días de estreno

La película de terror en Prime Video que no te dejará despegar los ojos de la pantalla

La película de terror en Prime Video que no te dejará despegar los ojos de la pantalla

El thriller argentino que no para de sumar reproducciones en Netflix

El thriller argentino que no para de sumar reproducciones en Netflix

De qué trata Steve, la película de Cillian Murphy en Netflix para ver este fin de semana

De qué trata "Steve", la película de Cillian Murphy en Netflix para ver este fin de semana

La miniserie de HBO Max de ocho capítulos que promete arrasar: ideal para ver en una tarde

La miniserie de HBO Max de ocho capítulos que promete arrasar: ideal para ver en una tarde

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias
1

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita
2

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo
3

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó
4

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua
5

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma
6

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Más Noticias
Jaldo, sobre el acuerdo con EEUU: El Gobierno nacional tiene que ser muy claro en qué concepto vienen los préstamos

Jaldo, sobre el acuerdo con EEUU: "El Gobierno nacional tiene que ser muy claro en qué concepto vienen los préstamos"

Quién es la periodista argentina piropeada por Donald Trump: ¿qué le dijo?

Quién es la periodista argentina piropeada por Donald Trump: ¿qué le dijo?

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Comentarios