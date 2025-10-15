Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara por un comentario a Maxi López en MasterChef Celebrity

Tras un picante intercambio entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity (Telefe), la situación generó fuertes repercusiones en los programas de espectáculos. Una de las voces más críticas fue la de Yanina Latorre, quien no dudó en cuestionar la actitud de la conductora desde el ciclo Sálvese quien Pueda, emitido por América.
Durante la emisión del programa, mostraron el fragmento en el que Wanda Nara le decía a su exmarido: “Yo comí mucho tiempo esa carne”. Ante la escena, Latorre interrumpió la reproducción del video y comentó con ironía: “Es el show de Wanda”.
Sin embargo, la panelista fue más allá y lanzó una fuerte crítica sobre el trato diferencial que, según ella, recibe la empresaria mediática. “Si un tipo llega a decir eso de una mina, lo cancelan y desaparece. Se le permiten cosas a Wanda que a otros no”, sostuvo Yanina Latorre, apuntando directamente contra la conductora del reality culinario.
El enojo de Mauro Icardi
Mientras tanto, otro frente de conflicto se abrió para Wanda. Según revelaron en el mismo programa, Mauro Icardi estaría furioso por la presencia de Martín Migueles en el entorno familiar de la empresaria.
“Elba Marcovecchio viajó a Milán a encontrarse con Mauro Icardi porque él está furioso por ver a sus hijas con Martín Migueles, que está más sucio que una papa”, comentó uno de los panelistas.
Por su parte, Guido Záffora amplió la información: “Mauro Icardi cree que la presencia de Martín en el entorno de Wanda con sus hijas es perjudicial, sobre todo porque siente que es una mala influencia”. Y agregó: “Él a toda costa quiere llevar a sus hijas a Turquía, no tiene interés en que esté Wanda allí”.