Tucumán Open: Solana Sierra, Ormaechea, Carlé y Riera, protagonistas en Lawn Tennis

La otra gran protagonista del cuadro será Paula Ormaechea, que regresa con una historia distinta pero igual de fuerte. La sunchalense, que llegó a ser 59° del mundo, fue la gran figura de los torneos que se jugaron en Tucumán en 2022. Aquella temporada fue finalista y semifinalista de los dos primeros W25, y más tarde campeona del certamen de octubre. Ese título tuvo un valor especial; llegó meses después del fallecimiento de su padre, con quien había compartido su última gira en la provincia. También disputó la serie de Billie Jean King Cup ante Brasil, donde le ganó a Laura Pigossi. Su regreso se da tras un período complicado por lesiones y con ranking protegido (actualmente figura 1.291°), pero la historia la respalda. En Tucumán suma 12 victorias y 3 derrotas, y cada vez que jugó, dejó su marca.