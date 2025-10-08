“La provincia será el centro del tenis mundial”: así fue el lanzamiento del Tucumán Open WTA 125 en Lawn Tennis

El tenis internacional dio un paso histórico en el noroeste argentino. En la cancha principal de Lawn Tennis se realizó la presentación oficial del Tucumán Open by McDonald’s, el torneo WTA 125 que colocará a la provincia en el centro del tenis femenino internacional. Con la presencia de autoridades, exjugadores y dirigentes, el acto marcó el inicio de una cuenta regresiva hacia una semana que promete ser inolvidable: del 3 al 9 de noviembre, las mejores jugadoras del mundo competirán en el “Jardín de la República”.
El evento, que repartirá 115.000 dólares en premios, fue encabezado por el vicegobernador Miguel Acevedo, el director ejecutivo de Tennium Martín Jaite, la ex tenista y capitana del equipo argentino Mercedes Paz, el director del torneo Mariano Ink, el presidente de la Asociación Tucumana de Tenis Augusto Arquez, el presidente del Ente de Turismo Domingo Amaya, el presidente del Lawn Tennis Jorge Chein, el presidente de la Cámara de Turismo local y de Federación Económica de Tucumán Héctor Viñuales y el gerente del Hotel Catalinas Fernando Rentamora.
La ceremonia tuvo como escenario una de las canchas más emblemáticas del norte argentino, que se vestirá de gala para recibir a las grandes protagonistas del circuito WTA.
“Es la primera vez que Tucumán tendrá un evento de esta jerarquía y que forma parte de la gira sudamericana. Que nuestra provincia haya sido elegida como sede es un orgullo y el resultado de muchos años de trabajo”, expresó Mercedes Paz, quien también oficia como directora ejecutiva del certamen. “Esto no es sólo un torneo, es una oportunidad para inspirar a nuevas generaciones. El que no conoce, no ambiciona. Ver de cerca este nivel de tenis motivará a chicos y entrenadores a soñar más alto”, agregó.
Por su parte, Jaite, referente del tenis argentino y representante de la empresa organizadora Tennium, destacó el valor de que Tucumán se sume al circuito profesional. “Hace cinco años iniciamos este camino en Buenos Aires con el primer WTA 125 y hoy, con Tucumán, la Argentina tendrá dos torneos internacionales. Es una gran noticia para el crecimiento del tenis femenino”, subrayó. Además, confirmó que los partidos de semifinal y final serán transmitidos por ESPN y Disney+, lo que garantizará una difusión global.
“Vino para quedarse”
Durante su discurso, el vicegobernador Acevedo resaltó el impacto económico y turístico del certamen. “Eventos de esta magnitud no solo posicionan a Tucumán en el mapa deportivo, sino que también dinamizan la economía local. Confiamos en el potencial de nuestra provincia y queremos que este torneo se quede para siempre”, afirmó.
Con la mirada puesta en el futuro, el Tucumán Open by McDonald’s se prepara para escribir una nueva página en la historia del tenis argentino. La presencia de jugadoras top 100, entre ellas Solana Sierra y la suiza Simona Waltert, promete una competencia del más alto nivel.