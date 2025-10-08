“La provincia será el centro del tenis mundial”: así fue el lanzamiento del Tucumán Open WTA 125 en Lawn Tennis

“Es la primera vez que Tucumán tendrá un evento de esta jerarquía y que forma parte de la gira sudamericana. Que nuestra provincia haya sido elegida como sede es un orgullo y el resultado de muchos años de trabajo”, expresó Mercedes Paz, quien también oficia como directora ejecutiva del certamen. “Esto no es sólo un torneo, es una oportunidad para inspirar a nuevas generaciones. El que no conoce, no ambiciona. Ver de cerca este nivel de tenis motivará a chicos y entrenadores a soñar más alto”, agregó.