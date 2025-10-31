La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

“En el Valle, el torrontés se expresa muy bien y es muy rico, pero yo buscaba algo para hacer un corte, para diferenciarlo y hacerlo distinto. Necesitaba encontrar el compañero perfecto. En Cafayate, por ejemplo, tienen riesling y sauvignon blanc, pero yo quería buscar algo propio para Tucumán”, explica y detalla que el viognier encontró luz en la zona y tuvo devoluciones muy positivas. "Ahora, con 500 plantas en producción, ya logramos elaborar cerca de 800 botellas. Es oficialmente el primer viognier tucumano, y eso me llena de orgullo. Es un vino fino, muy lindo", asegura.