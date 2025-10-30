Secciones
Ya está abierto el consultorio gratuito de la UNT para que estudiantes dejen el cigarrillo y el vaper

Los interesados pueden recibir orientación de lunes a viernes en el nuevo consultorio de la Acción Social para Estudiantes.

MENOS HUMO, MÁS SALUD. En alianza con el SIPROSA, la UNT impulsa un programa que busca concientizar y reducir el consumo de cigarrillos y vapeadores. / SHUTTERSTOCK MENOS HUMO, MÁS SALUD. En alianza con el SIPROSA, la UNT impulsa un programa que busca concientizar y reducir el consumo de cigarrillos y vapeadores. / SHUTTERSTOCK
Hace 1 Hs

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) dio un nuevo paso en su compromiso con el bienestar estudiantil: habilitó un consultorio gratuito para dejar de fumar y de vapear. El servicio funciona en la sede de la Acción Social para Estudiantes (ASPE), en la calle Jujuy 457 de San Miguel de Tucumán. La iniciativa forma parte del proyecto “Área 100% libre de humo”, que la institución impulsa desde 2023 con el objetivo de construir entornos universitarios más saludables y libres de tabaco.

El consultorio funciona de lunes a viernes, de 10 a 14 horas, desde el 15 de octubre. El sistema brinda atención por orden de llegada a estudiantes de todas las facultades. El espacio está coordinado en conjunto con el Programa de Lucha Antitabáquica del Siprosa, lo que permite articular estrategias de prevención y tratamiento adaptadas a las nuevas formas de consumo, como los cigarrillos electrónicos y los vapeadores.

La voz de los expertos

“Dimos continuidad a la capacitación del personal de ASPE, concretamente a la doctora Carla Interlandi, quien está habilitada para brindar el servicio a los estudiantes”, explicó Sergio Benegas, secretario de Asuntos Estudiantiles de la UNT, en una nota de comunicación institucional. Allí destacó que el programa no se limita al cigarrillo tradicional: “estamos brindando charlas en distintas unidades académicas para derribar mitos y alertar sobre las consecuencias reales del vapeo”.

La doctora Carla Interlandi, médica de ASPE, resaltó la necesidad de tratar el tabaquismo como una adicción. “Tanto el cigarrillo como el vapeo son tóxicos para la salud. No se trata de reemplazar uno por otro, sino de dejar ambos. El tabaquismo es una adicción socialmente aceptada, pero hace tanto daño como cualquier otra”, subrayó.

El nuevo espacio ofrece orientación médica personalizada, seguimiento profesional y herramientas prácticas para acompañar el proceso de dejar el tabaco. Según Interlandi, el enfoque se centra en el acompañamiento constante. Ella expresó: “lo importante es que sepan que no están solos. Con ayuda profesional y apoyo, dejar de fumar es posible”.

Además del consultorio, la UNT continúa desarrollando campañas de concientización y charlas abiertas sobre los riesgos del consumo de tabaco y vapeadores. Estas actividades buscan instalar el debate dentro de la comunidad universitaria y promover un cambio cultural respecto de los hábitos de consumo.

