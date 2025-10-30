Ya está abierto el consultorio gratuito de la UNT para que estudiantes dejen el cigarrillo y el vaper

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) dio un nuevo paso en su compromiso con el bienestar estudiantil: habilitó un consultorio gratuito para dejar de fumar y de vapear. El servicio funciona en la sede de la Acción Social para Estudiantes (ASPE), en la calle Jujuy 457 de San Miguel de Tucumán. La iniciativa forma parte del proyecto “Área 100% libre de humo”, que la institución impulsa desde 2023 con el objetivo de construir entornos universitarios más saludables y libres de tabaco.