Dismenorrea: qué es y por qué afecta a tantas mujeres entre los 20 y 35 años

El doctor Andrés Gómez Henson, jefe del servicio de Ginecología del hospital Avellaneda, explicó: “La dismenorrea se la define como el dolor menstrual que, a diferencia del dolor leve o normal, es lo suficientemente intenso como para afectar la actividad diaria del paciente. Existen dos tipos principales de dismenorrea, la primaria o esencial, que no tiene una causa identificable y suele deberse a una mayor producción de prostaglandinas, sustancias inflamatorias que aumentan las contracciones uterinas y el dolor; y la secundaria, asociada a patologías ginecológicas como endometriosis, miomas uterinos o quistes de ovario”.