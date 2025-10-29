Revolución aérea: la NASA prueba un avión supersónico que volará el doble de rápido

Llegar a destino podría tomarnos la mitad de tiempo con los avances conseguidos en el primer viaje exitoso de X-59, el avión supersónico silencioso de la NASA que logró romper la barrera de sonido sin generar ningún estallido estruendoso, un fenómeno asociado a los vuelos supersónicos.
X-59 QueSST de la NASA hizo su debut supersónico este martes, completando su vuelo inaugural el Aeropuerto Regional de Palmdale en California a las 10:13 a. m. EDT (14:13 GMT), según el rastreador de aeronaves Flightradar24. Este avión experimental se caracteriza por un factor fundamental: su tecnología supersónica silenciosa, capaz de cancelar las explosiones sonoras, uno de los obstáculos principales de los vuelos comerciales supersónicos.
Un hito en la aviación
Para las autoridades y miembros de la comunidad científica se trató de una marca sin precedentes. "El X-59 completó con éxito su primer vuelo esta mañana", dijo a Reuters Candis Roussel, la portavoz de Lockheed Martin, la contratista aeroespacial encargada de construir el elegante avión, en una breve declaración enviada por correo electrónico, calificándolo de "hito significativo en la aviación".
Sean Duffy, el administrador interino de la NASA, también remarcó este vuelo como un inmenso avance en los viajes aéreos rápidos. "Este trabajo… tiene el potencial de cambiar la forma en que vuela el público", declaró el funcionario, calificando al X-59 como un “símbolo del ingenio estadounidense ".
¿Cómo fue diseñado X-59?
La forma única del avión está diseñada para reducir en gran medida el estallido sónico explosivo que normalmente se produce cuando un avión rompe la barrera del sonido, bajando el volumen a un "golpe sónico" amortiguado, no más fuerte que el portazo de un automóvil. El perfeccionamiento de la tecnología de altos decibeles busca levantar las restricciones de los vuelos comerciales supersónicos, inhabilitados por mucho tiempo sobre áreas pobladas en tierra debido a preocupaciones por el ruido, según Lockheed.
El avión monomotor, con una longitud de poco menos de 30 metros desde la nariz hasta la cola, voló a velocidades subsónicas en su primer vuelo, tal como se esperaba, alcanzando los 370 km/h (230 mph), según Lockheed Martin. Su altitud máxima durante el vuelo fue de 3660 metros (12 000 pies).
Los reguladores estadounidenses planean usar los datos del X-59 para elaborar nuevas normas basadas en el ruido, lo que permitiría levantar la prohibición de los vuelos supersónicos civiles sobre tierra. Si los aviones supersónicos silenciosos se vuelven viables, los largos tiempos de vuelo podrían reducirse casi a la mitad: un viaje de 6 horas podría pasar a ser de aproximadamente 3 horas, concluyeron desde el medio Tech Stock.