Secciones
SociedadTecnología

Revolución aérea: la NASA prueba un avión supersónico que volará el doble de rápido

El primer viaje de X-59, el avión supersónico de la NASA, tuvo su debut que marcó un hito en la historia de la aviación comercial.

En su primer vuelo, el avión supersónico experimental silencioso X-59 de la NASA despega de la pista 7 en la Planta 42 de la USAF en Palmdale, California, EE. UU., el 28 de octubre de 2025. REUTERS/David Swanson Derechos de licencia de compra En su primer vuelo, el avión supersónico experimental silencioso X-59 de la NASA despega de la pista 7 en la Planta 42 de la USAF en Palmdale, California, EE. UU., el 28 de octubre de 2025. REUTERS/David Swanson Derechos de licencia de compra
Hace 1 Hs

Llegar a destino podría tomarnos la mitad de tiempo con los avances conseguidos en el primer viaje exitoso de X-59, el avión supersónico silencioso de la NASA que logró romper la barrera de sonido sin generar ningún estallido estruendoso, un fenómeno asociado a los vuelos supersónicos.

Planificando vacaciones de verano: ¿conviene viajar en auto, avión o colectivo a la costa?

Planificando vacaciones de verano: ¿conviene viajar en auto, avión o colectivo a la costa?

X-59 QueSST de la NASA hizo su debut supersónico este martes, completando su vuelo inaugural el Aeropuerto Regional de Palmdale en California a las  10:13 a. m. EDT (14:13 GMT), según el rastreador de aeronaves Flightradar24. Este avión experimental se caracteriza por un factor fundamental: su tecnología supersónica silenciosa, capaz de cancelar las explosiones sonoras, uno de los obstáculos principales de los vuelos comerciales supersónicos.

Un hito en la aviación

Para las autoridades y miembros de la comunidad científica se trató de una marca sin precedentes. "El X-59 completó con éxito su primer vuelo esta mañana", dijo a Reuters Candis Roussel, la portavoz de Lockheed Martin, la contratista aeroespacial encargada de construir el elegante avión, en una breve declaración enviada por correo electrónico, calificándolo de "hito significativo en la aviación".

Sean Duffy, el administrador interino de la NASA, también remarcó este vuelo como un inmenso avance en los viajes aéreos rápidos. "Este trabajo… tiene el potencial de cambiar la forma en que vuela el público", declaró el funcionario, calificando al X-59 como un “símbolo del ingenio estadounidense ".

¿Cómo fue diseñado X-59?

La forma única del avión está diseñada para reducir en gran medida el estallido sónico explosivo que normalmente se produce cuando un avión rompe la barrera del sonido, bajando el volumen a un "golpe sónico" amortiguado, no más fuerte que el portazo de un automóvil. El perfeccionamiento de la tecnología de altos decibeles busca levantar las restricciones de los vuelos comerciales supersónicos, inhabilitados por mucho tiempo sobre áreas pobladas en tierra debido a preocupaciones por el ruido, según Lockheed.

El avión monomotor, con una longitud de poco menos de 30 metros desde la nariz hasta la cola, voló a velocidades subsónicas en su primer vuelo, tal como se esperaba, alcanzando los 370 km/h (230 mph), según Lockheed Martin. Su altitud máxima durante el vuelo fue de 3660 metros (12 000 pies).

Los reguladores estadounidenses planean usar los datos del X-59 para elaborar nuevas normas basadas en el ruido, lo que permitiría levantar la prohibición de los vuelos supersónicos civiles sobre tierra. Si los aviones supersónicos silenciosos se vuelven viables, los largos tiempos de vuelo podrían reducirse casi a la mitad: un viaje de 6 horas podría pasar a ser de aproximadamente 3 horas, concluyeron desde el medio Tech Stock.

Temas la NASA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
ChatGPT se autodefine en comparación al nuevo integrante de la familia OpenIA

ChatGPT se autodefine en comparación al nuevo integrante de la familia OpenIA

Las acciones de Google caen: primer signo de combate con el nuevo navegador de Open IA

Las acciones de Google caen: primer signo de combate con el nuevo navegador de Open IA

Giro en los libros de historia: un examen de ADN reveló la verdadera causa de la masiva muerte del ejército de Napoleón

Giro en los libros de historia: un examen de ADN reveló la verdadera causa de la masiva muerte del ejército de Napoleón

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

El turismo busca crecer con descuentos y promociones para el Cybermonday

El turismo busca crecer con descuentos y promociones para el Cybermonday

Lo más popular
El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?
1

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei
2

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla
3

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”
4

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos
5

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá nublado y la temperatura subirá apenas unos grados
6

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá nublado y la temperatura subirá apenas unos grados

Más Noticias
Tras el ingreso del aire frío, ¿cuándo vuelve el calor a la Argentina y en qué provincias?

Tras el ingreso del aire frío, ¿cuándo vuelve el calor a la Argentina y en qué provincias?

Estos son los alimentos que nunca debemos comer crudos, según los nutricionistas

Estos son los alimentos que nunca debemos comer crudos, según los nutricionistas

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

Prevén un 100% de probabilidad de lluvias en Tucumán: ¿a qué hora comenzará a llover?

Prevén un 100% de probabilidad de lluvias en Tucumán: ¿a qué hora comenzará a llover?

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Comentarios