Revolución aérea: la NASA prueba un avión supersónico que volará el doble de rápido

¿Cómo fue diseñado X-59?

La forma única del avión está diseñada para reducir en gran medida el estallido sónico explosivo que normalmente se produce cuando un avión rompe la barrera del sonido, bajando el volumen a un "golpe sónico" amortiguado, no más fuerte que el portazo de un automóvil. El perfeccionamiento de la tecnología de altos decibeles busca levantar las restricciones de los vuelos comerciales supersónicos, inhabilitados por mucho tiempo sobre áreas pobladas en tierra debido a preocupaciones por el ruido, según Lockheed.