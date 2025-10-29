Secciones
“Racing no tiene fútbol”: la dura crítica de Bochini en la previa del cruce ante Flamengo

El máximo ídolo de Independiente apuntó con fuerza contra el juego de la "Academia" y aseguró que no le ve chances en la Copa Libertadores. También elogió a Gustavo Costas.

Hace 1 Hs

En la previa de las semifinales de la Copa Libertadores entre Racing y Flamengo, Ricardo Bochini volvió a encender la rivalidad de Avellaneda. El ídolo eterno de Independiente criticó con dureza el presente futbolístico del equipo de Gustavo Costas, al que acusó de carecer de juego y de depender únicamente de su actitud.

“Racing no tiene fútbol. Es un equipo corredor, que mete, pero que no juega”, lanzó el “Bocha” en declaraciones que rápidamente generaron repercusión en redes y medios partidarios. “No le veo posibilidades de ganar la Copa”, señaló.

Bochini fue aún más categórico al analizar las chances de Racing en el certamen continental. “No le veo posibilidades de ganar la Libertadores. Está llegando ahí nomás, no ganó claramente los partidos anteriores, y los rivales tampoco eran muy superiores”, indicó.

El exmediocampista, símbolo del fútbol elegante y ofensivo, sostuvo que si Racing logra revertir la serie ante Flamengo será por entrega, no por juego. “Si lo da vuelta será por actitud y esas cosas, pero le va a costar mucho”, dijo.

Rivalidad y sinceridad

Con su habitual franqueza, Bochini reconoció que sus palabras no son solo un análisis técnico, sino también una expresión de la histórica rivalidad entre los dos clubes de Avellaneda.

“Nadie de Independiente quiere que Racing salga campeón. Pero si gana con claridad, como lo hizo en la Sudamericana, no podés decir nada”, admitió.

El ídolo también evaluó al rival brasileño y marcó que el duelo no será sencillo para ninguno. “Flamengo tampoco es el equipo extraordinario de otras veces, pero está bien parado y tiene jugadores buenos. Va a ser un partido muy difícil”, destacó.

Un elogio para Costas

A pesar de sus cuestionamientos futbolísticos, Bochini tuvo palabras de reconocimiento hacia Costas. “Es un fenómeno como motivador, cien por cien. Les levantó la moral a todos”, destacó.

El “Bocha” subrayó además el valor emocional de que Costas sea hincha de Racing. “Lo está dirigiendo con el corazón, como nadie podría hacerlo”, expresó.

