Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing-Flamengo, por las semis de la Libertadores?

ATP Masters 1000 - París
7: Segunda Ronda (ESPN 2)
11: Segunda Ronda (ESPN 3)
Copa de Alemania
13.50: Paderborn 07-Bayer Leverkusen (Disney+)
14: Mainz 05-Stuttgart (Disney+)
16.30: Colonia-Bayern Munich (Disney+)
16.45: Fortuna Dusseldorf-Friburgo (Disney+)
Serie A de Italia
14.20: Bologna-Torino (Disney+)
14.20: Juventus-Udinese (Disney+)
14.20: Roma-Parma (Disney+)
16.30: Inter-Fiorentina (ESPN)
16.30: Como-Hellas Verona (Disney+)
16.30: Genoa-Cremonese (Disney+)
Ligue 1 de Francia
14.50: Lorient-PSG (ESPN 2)
14.50: Le Havre-Brest (Disney+)
14.50: Metz-Lens (Disney+)
14.50: Niza-Lille (Disney+)
17.05: Nantes-Mónaco (ESPN 2)
17.05: Estrasburgo-Auxerre (Disney+)
17.05: Paris FC-Lyon (Disney+)
17.05: Toulouse-Rennes (Disney+)
17.05: Olympique Marseille-Angers (Disney+)
Reserva LPF
15: Vélez-River (AFA Play)
15: Platense-Gimnasia LP (AFA Play)
15: Independiente-Rosario Central (AFA Play)
15: Godoy Cruz-Deportivo Riestra (AFA Play)
15: Belgrano-Unión (AFA Play)
15: Aldosivi-Colón (AFA Play)
19: Central Córdoba-Banfield (AFA Play)
Euroliga
16.15: Olympiacos-Mónaco (DSports+)
Carabao Cup
16.45: Arsenal-Brighton (Disney+)
16.45: Liverpool-Crystal Palace (Disney+)
16.45: Swansea City-Manchester City (Disney+)
16:45: Wolverhampton-Chelsea (Disney+)
17: Newcastle-Tottenham Hotspur (Disney+)
Liga Sudamericana de Básquet
17.30: Pinheiros-Leones (DSports)
20: San José-Regatas (DSports 2)
Copa de la Liga de Portugal
17.45: Benfica-Tondela (DSports 2)
NBA
20: Boston Celtics-Cleveland Cavaliers (ESPN 3)
22.30: Minnesota Timberwolves-LA Lakers (ESPN 3)
Copa Libertadores
Semifinal (Vuelta)
21: Racing Club (0)-(1) Flamengo (Fox Sports / Disney+)