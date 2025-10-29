Secciones
DeportesTenis

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing-Flamengo, por las semis de la Libertadores?

Colonia-Bayern Munich juegan por la Copa de Alemania; Inter-Fiorentina por la Serie A y Lorient-PSG, por la Ligue 1.

UNA VICTORIA. Con Maravilla Martínez es la carta de gol de un Racing que necesita ganar para llegar a la final de la Libertadores. UNA VICTORIA. Con "Maravilla" Martínez es la carta de gol de un Racing que necesita ganar para llegar a la final de la Libertadores. FOTO TOMADA DE X.COM/RACINGCLUB
Hace 1 Hs

ATP Masters 1000 - París

7: Segunda Ronda (ESPN 2)

11: Segunda Ronda (ESPN 3)

Copa de Alemania

13.50: Paderborn 07-Bayer Leverkusen (Disney+)

14: Mainz 05-Stuttgart (Disney+)

16.30: Colonia-Bayern Munich (Disney+)

16.45: Fortuna Dusseldorf-Friburgo (Disney+)

Serie A de Italia

14.20: Bologna-Torino (Disney+)

14.20: Juventus-Udinese (Disney+)

14.20: Roma-Parma (Disney+)

16.30: Inter-Fiorentina (ESPN)

16.30: Como-Hellas Verona (Disney+)

16.30: Genoa-Cremonese (Disney+)

Ligue 1 de Francia

14.50: Lorient-PSG (ESPN 2)

14.50: Le Havre-Brest (Disney+)

14.50: Metz-Lens (Disney+)

14.50: Niza-Lille (Disney+)

17.05: Nantes-Mónaco (ESPN 2)

17.05: Estrasburgo-Auxerre (Disney+)

17.05: Paris FC-Lyon (Disney+)

17.05: Toulouse-Rennes (Disney+)

17.05: Olympique Marseille-Angers (Disney+)

Reserva LPF

15: Vélez-River (AFA Play)

15: Platense-Gimnasia LP (AFA Play)

15: Independiente-Rosario Central (AFA Play)

15: Godoy Cruz-Deportivo Riestra (AFA Play)

15: Belgrano-Unión (AFA Play)

15: Aldosivi-Colón (AFA Play)

19: Central Córdoba-Banfield (AFA Play)

Euroliga

16.15: Olympiacos-Mónaco (DSports+)

Carabao Cup

16.45: Arsenal-Brighton (Disney+)

16.45: Liverpool-Crystal Palace (Disney+)

16.45: Swansea City-Manchester City (Disney+)

16:45: Wolverhampton-Chelsea (Disney+)

17: Newcastle-Tottenham Hotspur (Disney+)

Liga Sudamericana de Básquet

17.30: Pinheiros-Leones (DSports)

20: San José-Regatas (DSports 2)

Copa de la Liga de Portugal

17.45: Benfica-Tondela (DSports 2)

NBA

20: Boston Celtics-Cleveland Cavaliers (ESPN 3)

22.30: Minnesota Timberwolves-LA Lakers (ESPN 3)

Copa Libertadores

Semifinal (Vuelta)

21: Racing Club (0)-(1) Flamengo (Fox Sports / Disney+)

Temas Racing ClubSerie A de ItaliaParis Saint-Germain Football ClubFußball Club Bayern München e.V.Ligue 1 de FranciaBundesligaClube de Regatas do FlamengoCopa Libertadores de América
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Agenda de TV: juegan Real Madrid-Barcelona y Colapinto corre en el GP de México

Agenda de TV: juegan Real Madrid-Barcelona y Colapinto corre en el GP de México

Agenda de TV: Napoli y Milan juegan en la Serie A y se define el primer finalista de la Sudamericana

Agenda de TV: Napoli y Milan juegan en la Serie A y se define el primer finalista de la Sudamericana

Lo más popular
El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?
1

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei
2

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla
3

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos
4

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”
5

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

Los Números de Oro de LA GACETA del 29 de octubre de 2025
6

Los Números de Oro de LA GACETA del 29 de octubre de 2025

Más Noticias
La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

La Corte de la Nación confirmó la condena por el crimen de Javier Chocobar

La Corte de la Nación confirmó la condena por el crimen de Javier Chocobar

Los Números de Oro de LA GACETA del 29 de octubre de 2025

Los Números de Oro de LA GACETA del 29 de octubre de 2025

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Comentarios