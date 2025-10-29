“Por edad y presupuesto, es mi última oportunidad”: Nicolás Varrone y la "última bala" rumbo a la Fórmula 1

Nicolás Varrone no se esconde detrás de discursos cautelosos. A los 24 años, el piloto de Ingeniero Maschwitz encara su desembarco en la Fórmula 2 con la certeza de que el reloj corre más rápido que nunca. “Por edad y presupuesto, es mi última oportunidad”, reconoció sin rodeos, en una frase que resume el peso y la urgencia de su presente.