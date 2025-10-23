Un piloto argentino fue confirmado por una escudería para 2026 y dará el salto a la Fórmula 2

La confirmación oficial no tardó en llegar. En un comunicado, el equipo anunció la incorporación del piloto de Ingeniero Maschwitz, que debutará en noviembre en los test de postemporada de Abu Dhabi antes de afrontar su primera temporada completa el próximo año. “Estoy muy emocionado de unirme a Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de F2. Es un equipo muy profesional, con mucha historia y éxito. No puedo esperar para subirme al auto y empezar a trabajar con ellos. Agradecido a todos los que confiaron en mí todos estos años”, expresó Varrone en el anuncio.