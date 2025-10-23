Un piloto argentino fue confirmado por una escudería para 2026 y dará el salto a la Fórmula 2

El sueño que Nicolás Varrone venía alimentando desde hace meses finalmente se hizo realidad. Este jueves, la escudería neerlandesa Van Amersfoort Racing (VAR) confirmó que el piloto argentino será parte del equipo en la temporada 2026 de Fórmula 2, la categoría antesala de la Fórmula 1. La noticia llegó horas después de que el bonaerense dejara una pista en redes sociales: “Dios no solo escucha, también es argentino”, había escrito en X, desatando una ola de especulaciones entre los fanáticos.
La confirmación oficial no tardó en llegar. En un comunicado, el equipo anunció la incorporación del piloto de Ingeniero Maschwitz, que debutará en noviembre en los test de postemporada de Abu Dhabi antes de afrontar su primera temporada completa el próximo año. “Estoy muy emocionado de unirme a Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de F2. Es un equipo muy profesional, con mucha historia y éxito. No puedo esperar para subirme al auto y empezar a trabajar con ellos. Agradecido a todos los que confiaron en mí todos estos años”, expresó Varrone en el anuncio.
Desde la escudería también celebraron su llegada. Brad Joyce, director del equipo, destacó el recorrido del argentino: “Su experiencia y logros en las carreras de resistencia, incluyendo su éxito en Le Mans, hablan por sí solos. Su llegada a la Fórmula 2 será un nuevo desafío, pero confiamos en que su talento y conocimiento técnico le permitirán adaptarse rápidamente”, sostuvo.
Con 24 años, Varrone atraviesa el momento más importante de su carrera. Su nombre empezó a resonar fuerte en el automovilismo internacional después de ganar las 24 Horas de Le Mans 2023 y consagrarse campeón del Mundial de Resistencia (WEC) en la clase LMGTE Am con Corvette, sumando también victorias en Sebring. Este año compitió en la categoría Hypercar con un Porsche 963 y, en paralelo, volvió a subirse a monoplazas en distintos ensayos, entre ellos una prueba con autos de Fórmula 2 que despertó el interés de varias escuderías.
Finalmente fue Van Amersfoort Racing, una de las formadoras más reconocidas del mundo, la que decidió apostar por él. Fundada en 1975, la estructura neerlandesa fue el punto de partida para figuras como Max Verstappen, Charles Leclerc, Mick Schumacher, Kevin Magnussen y Liam Lawson. Hoy, Varrone se suma a esa lista con el mismo sueño que ellos: llegar a la Fórmula 1.
El debut oficial será el 8 de marzo de 2026, en el Gran Premio de Australia, donde comenzará una temporada de 14 fechas y 28 carreras repartidas entre pruebas Sprint y Feature Race. Antes, a fines de noviembre, participará de los test en Abu Dhabi, donde iniciará su adaptación al auto.
Aunque este salto ya representa un logro enorme, Varrone tiene un objetivo todavía mayor: competir en la Máxima. Hoy cuenta con 12 puntos en su Superlicencia FIA y necesita 28 más para poder aspirar a una butaca. El respaldo de General Motors, marca de la que es piloto oficial, fue determinante para concretar el acuerdo con VAR y podría ser clave en su futuro, ya que la empresa estadounidense sigue de cerca su evolución y no descarta ofrecerle un rol dentro del proyecto Cadillac F1.
El avance de Varrone también renueva el entusiasmo del público argentino, que en los últimos años volvió a tener presencia en la elite del automovilismo. Mientras Franco Colapinto continúa su recorrido en la Fórmula 1 y el ítalo-argentino Mattia Colnaghi lo hará en la Fórmula 3 con el programa Red Bull Junior, el piloto de Maschwitz llevará nuevamente la bandera celeste y blanca a la grilla de la F2. Su historia, marcada por la perseverancia y el talento, suma un nuevo capítulo en el camino hacia la cumbre.