Estos son los días del mes en que conviene cortarse el pelo, según los expertos

El momento en que nos cortamos el cabello puede influir en que este crezca más rápido y sano.

¿Cuándo es mejor cortarse el pelo?
Hace 1 Hs

El crecimiento del cabello en las distintas personas es sumamente disímil. Algunos pueden consultar la peluquería con una frecuencia acelerada mientras que otros deben esperar meses hasta que su pelo tome una longitud considerable. Para estos últimos casos existen estrategias que pueden ayudar a acelerar este proceso, una de ellas es tomar en cuenta cuándo nos cortamos el pelo.

¿Pérdida de cabello? Qué afección se esconde detrás de este síntoma que ataca principalmente a mujeres

¿Pérdida de cabello? Qué afección se esconde detrás de este síntoma que ataca principalmente a mujeres

Suena paradójico pero cortarse el pelo es un plan ventajoso para que este crezca con mayor velocidad, sobre todo si lo hacemos con frecuencia. En cambio, si posponemos continuamente la cita en la peluquería, nuestras puntas se harán más finas y las longitudes se volverán más frágiles. Así es que un pelo poco saludable crece más lento. Por ello es importante reducir las puntas con frecuencia ya que permitirá que nuestro cabello recupere fuerza y vitalidad, creciendo más rápido.

Según distintas teorías de la astrología, la luna influye en el crecimiento de nuestro cabello

Sin embargo, antes de que agarres la primera tijera que encuentres en tu casa, la astrología sugiere dejar que la luna haga sus efectos. De acuerdo a algunas teorías de este ámbito y a la sabiduría popular, cortarse el cabello en ciertos momentos del mes puede influir en el crecimiento y la salud de este mismo y estos tiempos van a estar definidos por las fases lunares.

Esta idea de que la luna influye en el crecimiento no es reciente y la afirmación de que este satélite incide en los procesos de la Tierra es más que comprobable. La luna es capaz de afectar a las mareas así como a nuestro cuerpo, incluyendo a nuestro cabello. Con este fundamento es que las teorías sugieren que al seguir los ritmos de la luna a la hora de cortarnos el cabello podemos acelerar el crecimiento del mismo.

¿Cuál es el mejor momento del mes para cortarse el pelo según el calendario lunar?

La luna atraviesa distintas fases a lo largo del tiempo. Así encontramos las conocidas lunas, como la nueva, la cuarto creciente, la llena y la cuarto menguante. Cada etapa se asocia con un efecto en nuestro cuerpo, tomando en cuenta nuestro cabello. De esta manera, se destaca que los momentos ideales para cortarnos el cabello y que este crezca más sano suceden cuando la luna se encuentra en cuarto creciente.

A la vez, si deseamos optar por un corte que nos aporte mayor brillo y volumen, deberemos elegir la fase en que la luna se encuentra llena. Por último se deseamos demorar el crecimiento del vello, como para una depilación, los periodos de luna menguante son los más adecuados. Según el calendario lunar, estos son los días más adecuados para cortarnos el cabello.

Estos son los mejores días para cortarse el pelo.

Noviembre

- Crecimiento rápido: 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 26, 27, 28.

- Crecimiento fuerte: 1, 2, 3, 11, 12, 21, 22, 23.

- Depilación: 4, 5, 14, 15, 24, 25, 26.

Diciembre

- Crecimiento rápido: 7, 8, 18, 19, 27, 28.

- Crecimiento fuerte: 2, 3, 4, 12, 13, 14, 23, 24, 31.

- Depilación: 5, 6, 15, 16, 17, 25, 26.

