Estos son los días del mes en que conviene cortarse el pelo, según los expertos

Esta idea de que la luna influye en el crecimiento no es reciente y la afirmación de que este satélite incide en los procesos de la Tierra es más que comprobable. La luna es capaz de afectar a las mareas así como a nuestro cuerpo, incluyendo a nuestro cabello. Con este fundamento es que las teorías sugieren que al seguir los ritmos de la luna a la hora de cortarnos el cabello podemos acelerar el crecimiento del mismo.