Un fanático más: el jugador de la NBA que sorprendió al llevar la camiseta de Messi a un partido

La joven promesa del básquet se volvió viral por su atuendo en la previa del partido de New Orleans Pelicans contra los Bolton Celtics.

Yves Missi sorprendió con la camiseta del 10 en la previa del partido contra Bolton Celtics.
Hace 1 Hs

Quien llevó la camiseta del número 10 en esta ocasión no fue Messi sino Missi, el pívot estrella de la NBA que sorprendió al mundo al colocarse la casaca del capitán de la Selección argentina en la previa del partido de la liga estadounidense. Mientras los demás se presentaban con sus atuendos extravagantes para las cámaras, Yves Missi, jugador de los New Orleans Pelicans decidió portar la celeste y blanca del astro del futbol mundial.

En la noche del lunes se disputó una nueva jornada de la NBA con once partidos, entre ellos el duelo entre New Orleans Pelicans y Boston Celtics. Los del este, marcaron su primera victoria de la temporada por 122-90 mientras que los locales sufrieron su tercera derrota consecutiva.

Aunque la noche no fue la más destacada para los New Orleans Pelicans, si fue memorable para Yves Missi, quien llevó "la de la suerte" en la previa del partido. El pívot de tan solo 21 años y 2,11 metros de altura tuvo una destacada participación, con 19 minutos disputados en los que aportó 11 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias, números más que positivos para un jugador suplente y convirtiéndose en una de las promesas más interesantes de los Pelicans en esta temporada.

Fervor por la camiseta de Messi en la NBA

La imagen del joven camerunés ingresando al estadio con la camiseta del número 10 recorrió el mundo y no hizo falta que un joven aficionado notara el detalle que se hizo viral ya que fueron los mismos New Orleans Pelicans los que se encargaron de subir la captura a su cuenta de Instagram, orgullosos de la vestimenta del pívot.

Los usuarios de redes sociales llenaron de comentarios la publicación, lo que demuestra que en el ámbito de la NBA y también de otros deportes existe un fervor inigualable por jugadores como el actual delantero de Inter Miami.

Aunque para muchos es algo novedoso, lo cierto es que Yves Missi ya había reconocido en el pasado lo mucho que admira a Lionel Messi. Según Bolavip, el joven dijo en entrevistas pasadas que el argentino es "una inspiración universal por su humildad y mentalidad competitiva".

