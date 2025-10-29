Un fanático más: el jugador de la NBA que sorprendió al llevar la camiseta de Messi a un partido

Aunque la noche no fue la más destacada para los New Orleans Pelicans, si fue memorable para Yves Missi, quien llevó "la de la suerte" en la previa del partido. El pívot de tan solo 21 años y 2,11 metros de altura tuvo una destacada participación, con 19 minutos disputados en los que aportó 11 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias, números más que positivos para un jugador suplente y convirtiéndose en una de las promesas más interesantes de los Pelicans en esta temporada.