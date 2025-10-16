Escándalo en Italia: detuvieron a un basquetbolista argentino con pasado en la NBA por agredir a una enfermera

Según reconstruyeron medios italianos y españoles, el conflicto comenzó cuando el vehículo en el que viajaban Vildoza y Tasic se cruzó con una ambulancia en la vía Calori, cerca del estadio PalaDozza. El argentino habría tocado bocina y hecho señales para que despejaran el paso, pero minutos después, ya en la avenida Silvani, la tensión escaló, el basquetbolista frenó bruscamente delante del vehículo sanitario, bajó del auto y, según testigos, tomó del cuello a una enfermera de 55 años, mientras su esposa le tiraba del cabello.