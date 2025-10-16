Secciones
Escándalo en Italia: detuvieron a un basquetbolista argentino con pasado en la NBA por agredir a una enfermera

Luca Vildoza, jugador del Virtus Bologna, fue arrestado junto a su esposa luego de un altercado con personal de la Cruz Roja. Ya recuperó la libertad y viajó con el equipo rumbo a Francia.

ESCÁNDALO. Luca Vildoza, exjugador de la NBA y actual base del Virtus Bologna, fue detenido junto a su esposa tras un altercado con una enfermera de la Cruz Roja.
Hace 1 Hs

El basquetbolista argentino Luca Vildoza y su pareja, la voleibolista serbia Milica Tasic, fueron detenidos en Bolonia luego de protagonizar un violento episodio con una enfermera de la Cruz Roja Italiana. El hecho ocurrió la noche del miércoles, después del partido que el Virtus Bologna, equipo en el que juega el marplatense, disputó ante AS Monaco por la Euroliga.

Según reconstruyeron medios italianos y españoles, el conflicto comenzó cuando el vehículo en el que viajaban Vildoza y Tasic se cruzó con una ambulancia en la vía Calori, cerca del estadio PalaDozza. El argentino habría tocado bocina y hecho señales para que despejaran el paso, pero minutos después, ya en la avenida Silvani, la tensión escaló, el basquetbolista frenó bruscamente delante del vehículo sanitario, bajó del auto y, según testigos, tomó del cuello a una enfermera de 55 años, mientras su esposa le tiraba del cabello.

La mujer fue atendida en urgencias con un diagnóstico de cinco días de recuperación, y tanto ella como otro voluntario de la Cruz Roja presentaron una denuncia por lesiones. La policía intervino de inmediato y Vildoza y su pareja pasaron la noche detenidos. Horas más tarde, el fiscal Flavio Lazzarini ordenó su liberación sin restricciones.

MOMENTO PERSONAL. Milica Tasic, pareja del basquetbolista argentino, también fue arrestada en Bolonia y liberada horas después.

El abogado Mattia Grassani, representante legal del jugador, aseguró que “no se trató de una agresión unilateral, sino de un altercado con acciones recíprocas”, y explicó que Vildoza actuó bajo presión porque su esposa, que está embarazada, quería regresar rápidamente a casa.

En un comunicado oficial, el Virtus Bologna confirmó la liberación del jugador y expresó su confianza en el proceso judicial. “Actualmente se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para determinar con exactitud lo sucedido”, indicó el club.

Por su parte, la Cruz Roja Italiana repudió el hecho y respaldó a su personal sanitario: “Episodios como el ocurrido en Bolonia son repudiables, pero no disminuirán el compromiso de nuestros voluntarios de servir a la comunidad”. La directora general del servicio sanitario local, Anna Maria Petrini, también condenó la agresión y subrayó que “es inaceptable que quienes trabajan para socorrer y asistir deban sufrir ataques físicos o verbales”.

A pesar del escándalo, Vildoza viajó con el plantel a Lyon, donde el Virtus Bologna enfrentará mañana al Asvel por una nueva fecha de la Euroliga.

