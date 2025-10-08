Se retiró el último integrante de la Generación Dorada del básquet argentino

“Jugar, no juego más”. Con esa frase, sencilla y contundente, Carlos Delfino anunció su retiro del básquet profesional y marcó el final de una era. A los 43 años, el santafesino se despidió sin homenajes ni despedidas multitudinarias, fiel al estilo de la Generación Dorada que integró y que cambió para siempre la historia del deporte argentino. Lo hizo durante una charla con el canal especializado DobleDoble, junto a Julio Lamas, quien fue parte de su formación en la Selección. “Llegó un momento que pensé que no iba a llegar, que fue cuando empecé a poner excusas para ir a entrenarme, no tenía ganas. Fue una mezcla de cosas y dije: ‘ya está, llegó el momento’”, contó desde su casa en Italia, tranquilo.