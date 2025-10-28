La Joaqui perdió el control en MasterChef Celebrity y reaccionó a los gritos: "¡Nada hice todavía!".

La Joaqui protagonizó uno de los momentos más graciosos de la noche del lunes 27 de octubre al enfrentarse a una receta de Turquía en el reality culinario. El reciente episodio de MasterChef Celebrity (Telefe) se convirtió en una de las galas más caóticas y desopilantes de la temporada. La popular artista se robó todas las miradas, y las risas, del público con sus reacciones de frustración.
Lo que comenzó como un simple ejercicio de cocina rápidamente terminó en un verdadero espectáculo de desesperación y frases muy divertidas. La concursante se mostró fuera de control desde el primer minuto, luchando por darle forma a la carne del plato. Ella misma confesó con risas nerviosas que, "mientras más ganas tengo de ganar, peor me va" al momento de cocinar.
La misión de La Joaqui y a desesperación por el Kebab
La artista exclamó al borde del colapso que el kebab no se le estaba pegando a la varilla de metal. Con una mezcla de enojo y desazón, gritó la revelación de que no se podía amalgamar la preparación sin agregar huevo. Ella se sentía tan alterada que su compañero, Cachete Sierra, bromeó con que la cantante padecía "picos muy altos de bilirrubina".
El estudio de cocina se llenó de caos por el aceite caliente y la carne que se caía del palo en sus manos. Damián Betular apareció en escena para intentar guiarla con paciencia y le indicó la técnica correcta de cocinar "en el aire". No obstante, la participante sentía resignación absoluta y pensó tras bambalinas que ya falló y su "castillo" se prendió fuego.
El aprendizaje de La Joaqui: de la desesperación al aprendizaje
La tensión aumentó por las quejas de la concursante respecto al pan, el condimento y el tiempo que se agotaba. El jurado Betular le aconsejó con insistencia que se calmara un poco y prestara atención a la carne que se quemaba en la parrilla. La conductora Wanda Nara comunicó que solo quedaban quince minutos para finalizar la prueba turca. Ante el aviso, La Joaqui gritó desde su puesto pidiendo auxilio: "Tirame un centro, por favor. ¡Nada hice todavía!".
Después de presentar su elaboración, la artista comentó entre risas que al menos un miedo se cumplió: desbordarse y llorar. La evaluación del jurado resultó gratamente favorable, pues Betular alabó el pan pita y Donato la salsa de yogur. Aunque a la carne le faltó amasado, según Martitegui, la excelencia de la salsa le dio un suspiro de alivio a la cantante. En un momento de sinceridad, ella reveló que La Joaqui es un alter ego que creó para caminar por el fuego del mundo, dado que es muy tímida.