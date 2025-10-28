La Joaqui perdió el control en MasterChef Celebrity y reaccionó a los gritos: "¡Nada hice todavía!".

Después de presentar su elaboración, la artista comentó entre risas que al menos un miedo se cumplió: desbordarse y llorar. La evaluación del jurado resultó gratamente favorable, pues Betular alabó el pan pita y Donato la salsa de yogur. Aunque a la carne le faltó amasado, según Martitegui, la excelencia de la salsa le dio un suspiro de alivio a la cantante. En un momento de sinceridad, ella reveló que La Joaqui es un alter ego que creó para caminar por el fuego del mundo, dado que es muy tímida.