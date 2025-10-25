Secciones
¿Fake? Wanda Nara no será presidenta de mesa: de qué hablaba su publicación

La mediática recibió indicaciones sobre cuáles serán cada una de sus tareas este domingo y no tiene que ver con las votaciones.

Hace 2 Hs

Wanda Nara acaba de jugar con su público porque hace apenas dos días contó que iba a participar de forma activa en las elecciones de este domingo. En su cuenta de Instagram mostró un papel que la invitaba a participar de los comicios. Sin embargo, no será presidenta de mesa, tal como se creía, sino que todo fue parte de una campaña publicitaria.

“Este domingo, a cumplir con el deber cívico”, escribió Wanda nara en su historia de Instagram junto a una foto en la que mostraba la supuesta notificación recibida por parte de la Junta Electoral. Pero esta madrugada la conductora compartió una publicación en la que aclaró todo respecto a su trabajo como presidenta de mesa.

Wanda Nara, presidenta de otra mesa

Wanda será presidenta de mesa, sí. Pero no de las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre. En cambio, fue seleccionada para ser la presidenta de la mesa de Quilmes este domingo. En una ocurrente campaña publicitaria que aprovechó los inminentes comicios, la empresa cervecera dio hasta una serie de instrucciones a la conductora de Masterchef Celebrity.

“Este finde soy la presidenta de mi mesa con Cerveza Quilmes sin alcohol”, escribió Nara en su cuenta de Instagram. Además, adjuntó una primera imagen de ella misma dentro de su lujosa camioneta y algunas más mostrando su mesa decorada con flores y una picada.

Elecciones, Wanda Nara y Quilmes

Sorpresivamente, Wanda Nara no solo recibió un pack de cervezas, sino también un listado de instrucciones para ser una buena presidenta de mesa. Entre las imágenes que compartió, mostró cuál fue la lista de indicaciones que le enviaron. “Como autoridad deberá cumplir con las siguientes responsabilidades”, indicaron desde la cervecería y, como primera tarea, le indicaron “evitar el fraude verificando que toda porción sea, más o menos, equitativa”.

Además se dieron instrucciones como fiscalizar el correcto corte de provoleta no electrónica, garantizar que no se discuta con la “boca de urna llena”, respetar al vigilante de la mesa “ya sea de batata o membrillo” y disfrutar el cumplimiento de su deber cívico con responsabilidad.

Tal vez porque se trató de una publicidad paga, o para evitar polémicas entre las respuestas a su publicación, la empresaria desactivó los comentarios. Es que cada vez que “engaña” a su público con posteos de esas características que terminan siendo parte de una campaña publicitaria, Nara recibe algunos reclamos por parte de sus seguidores.

