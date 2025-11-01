Santoral del 1 de noviembre: Solemnidad de Todos los Santos

La celebración tiene sus raíces en los primeros siglos del cristianismo, cuando se recordaba a los mártires que habían entregado su vida por la fe. Con el paso del tiempo, el homenaje se extendió a todos los santos, canonizados o no. El papa Gregorio III (siglo VIII) fijó la fecha del 1 de noviembre, y el papa Gregorio IV la extendió a toda la Iglesia universal.