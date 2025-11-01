Secciones
Santoral del 1 de noviembre: Solemnidad de Todos los Santos

En esta jornada se honra a todos aquellos hombres y mujeres —conocidos o anónimos— que alcanzaron la santidad y gozan de la presencia de Dios en el cielo.

Hoy, 1 de noviembre, la Iglesia celebra la Solemnidad de Todos los Santos, una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico católico. En esta jornada se honra a todos aquellos hombres y mujeres —conocidos o anónimos— que alcanzaron la santidad y gozan de la presencia de Dios en el cielo.

La celebración tiene sus raíces en los primeros siglos del cristianismo, cuando se recordaba a los mártires que habían entregado su vida por la fe. Con el paso del tiempo, el homenaje se extendió a todos los santos, canonizados o no. El papa Gregorio III (siglo VIII) fijó la fecha del 1 de noviembre, y el papa Gregorio IV la extendió a toda la Iglesia universal.

La solemnidad recuerda que la santidad no está reservada a unos pocos elegidos, sino que es una vocación universal. En palabras del papa Francisco, “los santos son los amigos de Dios, y su fiesta es una invitación a seguir su ejemplo con alegría y esperanza”.

En muchos países, esta jornada se acompaña con tradiciones populares y expresiones de memoria hacia los difuntos, que continúan el 2 de noviembre con la Conmemoración de los Fieles Difuntos.

