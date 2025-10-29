Secciones
Suscribite
Ingresar
Opinión
›› PANORAMA TUCUMANO
El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Marcelo Aguaysol
Hace 2 Hs
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Elecciones 2025
Tucumán
Concepción
San Miguel de Tucumán
Tafí Viejo
Yerba Buena
Juan Manzur
Osvaldo Jaldo
Bella Vista
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la "crisis terminal" del transporte en la capital
Hace 20 días, en una charla con LA GACETA, Hugo Colace había dejado en claro su sueño de dirigir la Primera de Atlético Tucumán
Tres miradas premiadas: la arquitectura tucumana en Espacio DAR
Efemérides del jueves 23 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
Las vacantes en la Justicia Federal
Cartas de lectores: tala y poda
Más Noticias
Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”
Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá
El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso
La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas
Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han
Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca
Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional
Tucumán aprobó un examen en materia de seguridad
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más