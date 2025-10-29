Secciones
Política

Mesa de diálogo sobre reformas: Milei convocó a los gobernadores tras la victoria electoral

Se espera que esta reunión siente las bases para posibles alianzas políticas, siguiendo recomendaciones recibidas durante su visita a Estados Unidos.

Frigerio, Cornejo, Pullaro, Llaryora, Zdero y Figueroa son algunos de los gobernadores que convocados. Frigerio, Cornejo, Pullaro, Llaryora, Zdero y Figueroa son algunos de los gobernadores que convocados.
Hace 30 Min

Tras el resultado favorable en las recientes elecciones legislativas, el presidente Javier Milei convocó a los gobernadores de las provincias a una reunión el próximo jueves, con el objetivo de establecer un diálogo sobre reformas clave.

La administración nacional, representada por Milei y los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Lisandro Catalán, inició las comunicaciones con las provincias. En la agenda se prevé discutir las reformas laboral y tributaria, entre otros temas.

Fuentes de la Casa Rosada confirmaron que la convocatoria responde al discurso conciliador ofrecido por Milei tras las elecciones. Se espera que esta reunión siente las bases para posibles alianzas políticas, siguiendo recomendaciones recibidas durante su visita a Estados Unidos.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro Catalán coordinarán los contactos con las provincias. Se estima la asistencia de al menos 17 gobernadores. Se anticipa la asistencia de la mayoría de los gobernadores, con excepción de aquellos identificados con el kirchnerismo. Entre los primeros en confirmar su participación se encuentran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Jorge Macri (CABA) y Alfredo Cornejo (Mendoza), aliados electorales de La Libertad Avanza (LLA).

También fueron invitados Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). 

Las demandas provinciales

Además de las reformas propuestas por el Gobierno nacional, se espera que los gobernadores planteen temas prioritarios para sus provincias, como la distribución de los ATN, el impuesto a los combustibles, la financiación de obras públicas, las contribuciones de Anses a las cajas de jubilaciones no transferidas y el presupuesto para 2026.

A pesar de los resultados adversos en algunos distritos, los gobernadores confían en que la apertura al diálogo del Presidente permita abordar estas cuestiones. En un adelanto de los temas a tratar en la reunión, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se reunió con el ministro Caputo para discutir proyectos de infraestructura que impulsen el desarrollo provincial post Vaca Muerta.

Desde su asunción, el Presidente Milei se reunió en una sola ocasión con los 24 gobernadores, el 19 de diciembre de 2023. Posteriormente, mantuvo encuentros solo con algunos de sus aliados.

Temas TucumánBuenos AiresAxel KicillofCasa RosadaOsvaldo JaldoCasa de Gobierno de TucumánLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

El quórum en cifras: la llave que obliga a Milei a cazar votos en la avenida del medio

El quórum en cifras: la llave que obliga a Milei a cazar votos en la "avenida del medio"

Lo más popular
El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?
1

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla
2

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei
3

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos
4

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”
5

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

Los Números de Oro de LA GACETA del 29 de octubre de 2025
6

Los Números de Oro de LA GACETA del 29 de octubre de 2025

Más Noticias
La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

La Libertad Avanza dominó el clima digital tras los comicios

La Libertad Avanza dominó el clima digital tras los comicios

Elecciones 2025: Karina Milei fue reconocida como la “gran ganadora”

Elecciones 2025: Karina Milei fue reconocida como la “gran ganadora”

Catalán pide que la reforma política elimine los acoples en Tucumán

Catalán pide que la reforma política elimine los acoples en Tucumán

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

Comentarios