Mesa de diálogo sobre reformas: Milei convocó a los gobernadores tras la victoria electoral

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro Catalán coordinarán los contactos con las provincias. Se estima la asistencia de al menos 17 gobernadores. Se anticipa la asistencia de la mayoría de los gobernadores, con excepción de aquellos identificados con el kirchnerismo. Entre los primeros en confirmar su participación se encuentran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Jorge Macri (CABA) y Alfredo Cornejo (Mendoza), aliados electorales de La Libertad Avanza (LLA).