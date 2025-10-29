Mesa de diálogo sobre reformas: Milei convocó a los gobernadores tras la victoria electoral

Tras el resultado favorable en las recientes elecciones legislativas, el presidente Javier Milei convocó a los gobernadores de las provincias a una reunión el próximo jueves, con el objetivo de establecer un diálogo sobre reformas clave.
La administración nacional, representada por Milei y los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Lisandro Catalán, inició las comunicaciones con las provincias. En la agenda se prevé discutir las reformas laboral y tributaria, entre otros temas.
Fuentes de la Casa Rosada confirmaron que la convocatoria responde al discurso conciliador ofrecido por Milei tras las elecciones. Se espera que esta reunión siente las bases para posibles alianzas políticas, siguiendo recomendaciones recibidas durante su visita a Estados Unidos.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro Catalán coordinarán los contactos con las provincias. Se estima la asistencia de al menos 17 gobernadores. Se anticipa la asistencia de la mayoría de los gobernadores, con excepción de aquellos identificados con el kirchnerismo. Entre los primeros en confirmar su participación se encuentran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Jorge Macri (CABA) y Alfredo Cornejo (Mendoza), aliados electorales de La Libertad Avanza (LLA).
También fueron invitados Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
Las demandas provinciales
Además de las reformas propuestas por el Gobierno nacional, se espera que los gobernadores planteen temas prioritarios para sus provincias, como la distribución de los ATN, el impuesto a los combustibles, la financiación de obras públicas, las contribuciones de Anses a las cajas de jubilaciones no transferidas y el presupuesto para 2026.
A pesar de los resultados adversos en algunos distritos, los gobernadores confían en que la apertura al diálogo del Presidente permita abordar estas cuestiones. En un adelanto de los temas a tratar en la reunión, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se reunió con el ministro Caputo para discutir proyectos de infraestructura que impulsen el desarrollo provincial post Vaca Muerta.
Desde su asunción, el Presidente Milei se reunió en una sola ocasión con los 24 gobernadores, el 19 de diciembre de 2023. Posteriormente, mantuvo encuentros solo con algunos de sus aliados.