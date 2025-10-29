Secciones
Suscribite
Ingresar
Seguridad
La Corte de la Nación confirmó la condena por el crimen de Javier Chocobar
Luego de 16 años del homicidio del cacique de la comunidad indígena de Chuschagasta, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la sentencia contra los imputados.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
HOMICIDIO. Javier Chocobar fue asesinado por Darío Amín, durante una disputa por tierras en El Chorro.
Por
Micaela Pinna Otero
Hace 4 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Carlos Garmendia
Javier Chocobar
Inseguridad
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la "crisis terminal" del transporte en la capital
Hace 20 días, en una charla con LA GACETA, Hugo Colace había dejado en claro su sueño de dirigir la Primera de Atlético Tucumán
Tres miradas premiadas: la arquitectura tucumana en Espacio DAR
Efemérides del jueves 23 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
Las vacantes en la Justicia Federal
Cartas de lectores: tala y poda
Más Noticias
Tragedia en la ruta 9: un automovilista murió calcinado tras chocar contra un camión en El Cadillal
Cristina Kirchner y empresarios al banquillo: la Corte Suprema habilitó el juicio por los cuadernos de la corrupción
Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”
Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá
El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso
La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas
Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca
Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más