Adiós a la minifalda: la prenda que toma su lugar y marca tendencia en el verano 2026

La tendencia responde a una búsqueda cada vez más marcada en la moda actual: looks relajados, funcionales y chic, donde el movimiento y el confort son tan importantes como la estética. Gracias a su caída suave y a los múltiples estilos en los que se presenta, la pollera larga favorece todo tipo de cuerpos y permite adaptarse fácilmente a distintas ocasiones.