Adiós a la minifalda: la prenda que toma su lugar y marca tendencia en el verano 2026

Este verano 2026, las tendencias de moda traen un cambio de protagonista. La minifalda, ícono indiscutido del guardarropa femenino durante décadas, pierde terreno frente a una prenda que regresa con fuerza y estilo: la pollera larga de tela liviana, ideal para los días cálidos.
Cómoda, fluida y con un encanto natural, esta pieza se impone tanto en las pasarelas como en el street style, convirtiéndose en el nuevo must de la temporada. Celebridades, influencers y diseñadores la eligen por su versatilidad y por la forma en que realza la silueta sin sacrificar la comodidad.
La tendencia responde a una búsqueda cada vez más marcada en la moda actual: looks relajados, funcionales y chic, donde el movimiento y el confort son tan importantes como la estética. Gracias a su caída suave y a los múltiples estilos en los que se presenta, la pollera larga favorece todo tipo de cuerpos y permite adaptarse fácilmente a distintas ocasiones.
Un clásico reinventado
Las opciones de materiales y estampados son infinitas: lino, algodón o satén, con diseños florales, rayas, lisos o geométricos, lo que facilita crear outfits urbanos, playeros o nocturnos simplemente modificando los accesorios o el calzado.
Cómo combinarla:
- Remeras básicas ajustadas, para un estilo minimalista y fresco.
- Tops tipo bandeau o cropped, ideales para marcar la cintura.
- Camisas oversized anudadas, para un aire relajado y veraniego.
- Zapatillas blancas, que aportan comodidad y un toque urbano.
- Botas texanas o sandalias con plataforma, para elevar el look nocturno.
En definitiva, la pollera larga liviana llega para quedarse. Su mezcla de elegancia y practicidad la posiciona como la reina indiscutida del verano 2026, reemplazando a la minifalda sin perder el espíritu libre y femenino que define la temporada.