Buscan en tres provincias los restos del remisero asesinado por el doble femicida Pablo Laurta

La Policía de Entre Ríos amplió la búsqueda para dar con los restos faltantes del remisero Martín Palacio, asesinado y descuartizado presuntamente por Pablo Laurta, quien permanece detenido y acusado también por los femicidios de su ex pareja, Luna Giardina, y de su ex suegra, Mariel Zamudio.
Los investigadores trabajan bajo la hipótesis de que la cabeza y los brazos de Palacio podrían haber sido descartados en otras provincias, como Santa Fe o Córdoba, según informó el comisario inspector José María Rosatelli, jefe de la Departamental Concordia de la Policía entrerriana.
El cuerpo mutilado del remisero fue hallado hace 15 días en un descampado de la zona rural de Colonia Yeruá, a unos 30 kilómetros al sur de Concordia. Estaba desnudo y le faltaban la cabeza y los brazos. Los restos fueron encontrados dentro de una bolsa, luego de que un policía que participaba de un rastrillaje advirtiera un fuerte olor a descomposición.
“Diagramamos la búsqueda tomando en cuenta las cámaras de seguridad y la trayectoria de las antenas de telefonía, tanto del imputado (Pablo Laurta) como de la víctima, y considerando dónde apareció el cuerpo”, explicó Rosatelli en diálogo con Infobae.
El funcionario detalló que Laurta atravesó tres provincias antes de quemar el auto de la víctima, un Toyota Corolla blanco, que fue hallado incendiado el 9 de octubre en el camino de las Altas Cumbres, en Córdoba, dos días después de la desaparición del remisero.
“En su raid, Laurta pasó por varios departamentos de Entre Ríos. Hicimos una gran búsqueda en Concordia y también se avanzó en otros lugares”, indicó Rosatelli.
Tres hipótesis en curso
La investigación contempla tres posibles escenarios sobre el destino de los restos faltantes.
La primera hipótesis sostiene que los miembros de Palacio podrían haber sido arrastrados por animales de la zona. “En el lugar hay mucha fauna autóctona —zorros, jabalíes, caranchos y perros en estado silvestre—. Es probable que los restos hayan sido tomados y trasladados hacia el interior de los campos”, explicó el jefe policial.
La segunda línea de investigación plantea que Laurta pudo haber descartado los restos en otro punto de Entre Ríos o incluso en otra provincia, trasladándolos dentro del vehículo de la víctima.
La tercera hipótesis, trabajada junto a la Policía de Córdoba, considera que Laurta habría quemado el auto con los restos del cuerpo y la ropa de Palacio. “Son tres hipótesis, todas viables. En eso estamos trabajando”, sostuvo Rosatelli.
“Es un rompecabezas”
El comisario inspector reconoció que el caso presenta una gran complejidad. “Era un rompecabezas. Antes de encontrar el cuerpo teníamos pruebas, y ahora seguimos sumando elementos que apuntan directamente a Laurta”, afirmó.
Entre las evidencias que refuerzan la acusación, los investigadores destacan los elementos secuestrados en Gualeguaychú, cuyo análisis —según Rosatelli— resultará clave para reconstruir el recorrido del acusado y confirmar las circunstancias del crimen.
Mientras tanto, continúa la búsqueda en distintos puntos de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, en un intento por completar el macabro hallazgo y dar con las piezas faltantes que permitan cerrar una de las investigaciones criminales más estremecedoras de los últimos años.