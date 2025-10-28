Buscan en tres provincias los restos del remisero asesinado por el doble femicida Pablo Laurta

El cuerpo mutilado del remisero fue hallado hace 15 días en un descampado de la zona rural de Colonia Yeruá, a unos 30 kilómetros al sur de Concordia. Estaba desnudo y le faltaban la cabeza y los brazos. Los restos fueron encontrados dentro de una bolsa, luego de que un policía que participaba de un rastrillaje advirtiera un fuerte olor a descomposición.