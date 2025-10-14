"El crimen como estructura de dominio": el perfil psicológico de Pablo Laurta trazado por un histórico comisario

Un cuerpo decapitado y desmembrado, que “en un 99% sería de Palacios”, según fuentes judiciales, fue hallado en la zona de Yeruá, a 35 kilómetros de Concordia. El Toyota Corolla en el que Laurta había viajado apareció incendiado en la ruta de las Altas Cumbres, en Córdoba, a más de 80 kilómetros de distancia. Si la fiscalía entrerriana confirma su implicación, el uruguayo deberá responder por un tercer asesinato.