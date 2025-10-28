"Es demasiado costoso mantenerlo": el Gobierno quiere vender el Maracaná y hay polémica en Brasil

El estadio Maracaná, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial, atraviesa una situación compleja debido a su elevado costo de mantenimiento. El Gobierno del Estado de Río de Janeiro evalúa la posibilidad de venderlo a capitales privados como parte de un plan para reducir una deuda significativa con la administración federal. La medida abriría un cambio histórico, ya que el recinto ha permanecido bajo control estatal desde su inauguración en 1950.