Un golpe sobre el final apagó la resistencia de Racing en el Maracaná

Racing Club aguantó, sufrió y estuvo muy cerca de llevarse un empate heroico del Maracaná, pero el destino le jugó en contra. En el minuto menos pensado, cuando la resistencia parecía asegurarle una valiosa igualdad, Flamengo encontró el gol y se quedó con el triunfo por 1 a 0 en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. La revancha será la próxima semana, en Avellaneda, donde la “Academia” necesitará ganar para soñar con la final continental.