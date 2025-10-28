El pedido de Hugo Colace a los hinchas de Atlético Tucumán, luego de hacerse cargo del plantel

En su paso por la Reserva, Colace dejó una marca profunda. Llevó al equipo a las mejores campañas históricas del club en esa categoría. Lo hizo con una propuesta de presión alta, juego vertical y protagonismo. Ahora intentará trasladar esa identidad a un escenario más exigente, con menos tiempo y más urgencias. “Lo que hicimos en Reserva hay que potenciarlo. Es más difícil porque ahora es corto plazo, pero la idea es que los jugadores estén a la altura”, dijo sin tapujos.