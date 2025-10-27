Leito cuestionó la indecisión de Pusineri en el conflicto con los jugadores: “No hubo acompañamiento del cuerpo técnico”

La salida de Lucas Pusineri de Atlético dejó mucha tela para cortar. Tras los dichos del propio DT, fue Mario Leito quien explicó en detalle cómo se resolvió su desvinculación, cuáles fueron los motivos principales y por qué la dirigencia consideró que el ciclo estaba cumplido.
“Fue una decisión tomada desde lo deportivo. Siempre dijimos que respaldamos los procesos, pero esta vez se dio una situación que no habíamos vivido en los últimos 12 años. El lunes fue un hecho inédito”, comenzó Leito, haciendo referencia al conflicto que estalló tras el partido frente a San Lorenzo, cuando el plantel decidió no concentrarse por un reclamo de premios.
Aunque los jugadores aclararon luego que “no era por plata”, el mandatario fue categórico. “Todos sabemos que fue un reclamo por premios. Nosotros trazamos una línea, hablamos con el plantel y entendimos algunas de sus inquietudes. Al día de hoy, sólo se debe un premio: el del partido con River. Y para que el hincha entienda, los premios se pagan siempre, más allá de la ubicación en la tabla. Incluso hay partidos con premio doble contra los grandes”, explicó.
Leito remarcó que la decisión de prescindir del cuerpo técnico no fue únicamente por el cortocircuito institucional, sino también por la campaña irregular del equipo. “De local tuvimos una buena campaña, sólo perdimos un partido. Pero de visitante, fue mala. En 11 años en Primera División, nunca habíamos llegado a esta altura del torneo sin tener asegurada la permanencia. Eso también nos preocupa”, indicó.
Sobre la gestión de los ciclos técnicos, aclaró que el club suele sostener a los entrenadores hasta el final de cada torneo. Sin embargo, dijo que esta vez el contexto forzó un cambio. “Lo que pasó el lunes nos obligó a repensar las cosas. Y cuando lo hicimos, con la comisión directiva, consideramos que lo mejor era un cierre anticipado del ciclo”, señaló.
Uno de los puntos más sensibles que tocó Leito fue la inacción del cuerpo técnico en medio del conflicto. “El cuerpo técnico es el que conduce el espacio deportivo. Creíamos que debía saber lo que estaba pasando en el vestuario y comunicar una postura. Hablamos con los jugadores y nadie sabía cuál era la posición de ellos. Eso generó un desgaste, una distancia entre el plantel y el entrenador”, insistió.
Según dijo, esa falta de intervención fue clave para entender que el ciclo había llegado a su fin. “En cualquier relación humana, si no hay diálogo se resiente el vínculo”, resumió.
Leito confirmó que la decisión fue tomada el martes a la noche, pero que recién se comunicó formalmente el miércoles. “Era tarde, no daba para llamarlo a esa hora. El jueves ya hablamos personalmente. Y hoy se hizo oficial la desvinculación”, señaló.
Ante algunas críticas públicas de jugadores como Acosta o el propio Pusineri, que apuntaron a la falta de acompañamiento, Leito fue enfático. “Nosotros estamos todos los días. Sebastián Longo, que forma parte de la secretaría deportiva, está siempre en el predio. Carlos Aguirre es el nexo entre directiva y cuerpo técnico. Ignacio Golobisky viene todas las semanas y cena con el plantel antes de los partidos. Incluso nuestro gerente cumple funciones 90% deportivas. No acepto que se diga que no hay presencia dirigencial”.
Sin entrar en polémicas, también desestimó acusaciones relacionadas con cuestiones políticas o elecciones. “No le suma ni al club ni a la gente que nos pongamos a discutir eso. Prefiero trazar una línea y no dramatizar. Hay que preservar la relación institucional y mirar para adelante”, indicó.
Consultado sobre la elección de Hugo Colace, fue contundente. “No es un interino, es el técnico del club. Conoce a los jugadores, a la institución y a los pasillos. Hizo una gran campaña en Reserva y estaba preparado. Nos quedan tres fechas, no podíamos traer a alguien que no conozca el plantel. No era momento para improvisar”, explicó
Finalmente, se refirió a la situación de Leandro Díaz. “No hablé con él aún. Ya llegará el momento de hacer evaluaciones. Por ahora, lo importante es cumplir los objetivos deportivos que nos propusimos”, finalizó.