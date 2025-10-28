Secciones
Preparan un taller de defensa personal para mujeres de la provincia

Una herramienta que brinda múltiples beneficios, entre los que destaca la autoconfianza.

Hace 1 Hs

El Ministerio de Desarrollo Social propuso dictar un taller para mujeres en situación de vulnerabilidad. El “Proyecto contra la Violencia de Género aplicada a la Defensa Personal para las Mujeres” surgió como una iniciativa de Luis Cayatta, profesor de artes marciales y referente del deporte tucumano.

La UNT ofrece un taller sin costo para quienes buscan iniciar su carrera docente

La UNT ofrece un taller sin costo para quienes buscan iniciar su carrera docente

Junto a Cayatta están también la Fundación Argentina Educar para la Equidad que colaborará con entidades estatales como la Secretaría de la Mujer. La capacitación tiene por objetivo ofrecer a este grupo una herramienta de autodefensa para ser usada en situaciones extremas y abrir un espacio para el buen uso del tiempo libre.

Autodefensa para mujeres

Cayatta destacó su proyecto como único a nivel nacional. “Articulamos para organizar un evento que servirá de presentación para todas las mujeres en la provincia. Esto surge de mi iniciativa de sacar lo mejor de las mujeres a través de las artes marciales cuando ellas no tienen tiempo de pedir ayuda pero pueden defenderse”, señaló.

“Hemos abordado la posibilidad de concientización y entrenamiento para mujeres que atraviesan situaciones de crisis por violencia de género, para que cuenten con las herramientas necesarias para su prevención y autodefensa”, agregó Florencia Guerra, directora del Observatorio de la Mujer.

Aunque todavía no se concretaron fechas para el dictado de estos talleres, el ministro Federico Masso agradeció el aporte de Cayatta y abrió las puertas para que la propuesta empiece a aplicarse en organismos públicos.

Beneficios de la autodefensa para mujeres

El principal beneficio de aprender defensa personal es que brinda seguridad. La adquisición de estos conocimientos por parte de las mujeres se ve reflejada, además, en su autoconfianza. Pero también hay otras ventajas de aprender defensa personal:

- Promueve la autonomía personal, tanto física como mental

- Aumenta la autoestima para sentirse bien con una misma

- Cambia la perspectiva de las situaciones y ayuda a abrir la mente

- Brinda disciplina y promueve la actividad física

- Elimina o reduce miedos y temores

- Promueve tanto el compañerismo como el respeto en la misma disciplina

- Genera un espacio para la ayuda mutua y la motivación interpersonal

